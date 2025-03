El último 'sinsentido' de Vox: enseña una bandera de la Comunidad de Madrid con siete medias lunas islámicas para criticar los actos del 8M

Isabel Pérez Moñino, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, ha enseñado una bandera de la Comunidad de Madrid con siete medias lunas islámicas en las siete estrellas. Durante el pleno de este jueves, la ultraderechista ha criticado duramente el feminismo de cara a la jornada del 8M alegando que "cada vez hay más mujeres, más jóvenes llevando el velo islámico". Acto seguido, ha dicho que "les voy a demostrar el avance imparable de la islamización" y ha sacado la bandera en cuestión.

Aunque no solo ha puesto el foco en el islam, sino que ha atacado "el negocio del feminismo" cuestionando el dinero que se utiliza para "financiar" el movimiento: "Llega el 8M y hay que explicar a que se dedican los impuestos, para financiar al negocio del feminismo, ese enemigo religioso político que quieren imponernos un velo de tela. El islamismo y el fundamentalismo avanza".

Y no solo eso, sino que ha criticado directamente a Ayuso afirmando que le da vergüenza que "usted felicite el ramadán". "¿Qué van a celebrar este 8M, que cada vez hay más mujeres que llevan velo islámico para no provocar sexualmente? ¿Para no provocar a esos monederos, ábalos y errejones?", ha aseverado.

Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha defendido de las acusaciones explicando que se puede apoyar a las mujeres y reconocer su trabajo y reconocer su labor "a través de las medallas que damos desde la Comunidad de Madrid en el acto del 8M que mañana haremos en Sol". Además, ha asegurado que estará presente en dicho acto.