Desde este lunes, 24 de mayo, los viajeros procedentes del Reino Unido tienen carta blanca para venir a España. Sin pruebas PCR. Sin cuarentenas. Lo más parecido a una visita pre-pandemia en muchos meses, no por ello exento de restricciones y, más en concreto, diferencias. En este sentido, a pesar de que España se ha abierto en cuerpo y alma al turismo británico, históricamente el más importante para el sector, el Gobierno de la isla no ha correspondido la flexibilización. A día de hoy, las autoridades del Reino Unido piden a sus ciudadanos no viajar a nuestro país a no ser que se trate de un desplazamiento esencial. Y solo se libra Canarias, donde el Ejecutivo de Johnson ve un riesgo "moderado".