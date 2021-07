Desde el Ministerio de Sanidad confirman que medidas como las que reclama Castilla y León, de volver a un toque de queda, "no están sobre la mesa". "La consejera de Castilla y León ha planteado todo un elenco de medidas que los técnicos habían planteado, muchas coincidentes con la ponencia de alertas, y le he dicho que la del toque de queda no está sobre la mesa", ha especificado Carolina Darias, ministra de Sanidad.