Ahora

Caso Leire Díez

Interior también puso un servicio de contravigilancia a Pérez Dolset, mano derecha de Leire Díez

Los detalles Desde Interior evitan ofrecer detalles sobre estos hechos, escudándose en que se trata de información de carácter reservado y admitiendo que con Leire Díez hicieron "una excepción".

El empresario Javier Pérez Dolset junto a la exmilitante socialista Leire Díez.El empresario Javier Pérez Dolset junto a la exmilitante socialista Leire Díez.Europa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El Ministero del Interior decidió otorgarle protección policial al empresario Javier Pérez Dolset, mano derecha de Leire Díez. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska le puso un servicio de contravigilancia al igual que hizo con la exmilitante socialista, según desevela Vozpópuli.

Al parecer, Pérez Dolset, en coordinación con Leire Díez, denunció ante la Policía Nacional episodios de "amenazas de muerte" tras ver la luz la trama de las cloacas del PSOE por la que están siendo investigados.

Ambos habrían pedido protección después de la rueda de prensa que la fontanera del partido ofreció a los medios de comunicación el 5 de junio de 2025, en la que irrumpió el empresario Víctor de Aldama.

Según desvela el citado medio, desde Interior declinaron la petición de otorgarles un servicio de escolta. Sin embargo, decidieron ofrecerles un servicio de contravigilancia, además de un número de teléfono 24 horas al que podían acudir en caso de sufrir cualquier tipo de incidente.

Por su parte, desde Interior han reaccionado a esta noticia evitando ofrecer detalles sobre estos hechos, escudándose en que se trata de información de carácter reservado, a pesar de que con Leire Díez sí que confirmaron esta contravigilancia con la que pudo contar la exmilitante socialista durante dos meses.

"Es verdad que nos hemos saltado la norma con el caso de Leire. Ha sido una excepción, dado el recorrido y las repercusiones mediáticas del caso concreto, pero el criterio general no ha cambiado", explican a laSexta.

En concreto, con Leire Díez reconocieron haberle puesto un "servicio de contravigilancia" después de que ella pusiese una denuncia por amenazas y solicitase protección. Tras realizar una valoración policial, cuyo resultado fue "de riesgo bajo y vulnerabilidad media", optaron por otorgarle dicho servicio, que terminó el 7 de agosto "sin que se detectase nada relevante".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido.

Las 6 de laSexta

  1. Leire Díez se reunió en varias ocasiones con Ábalos para controlar su línea de defensa y su estrategia de comunicación
  2. Visita de León XIV a España, en directo | El papa cierra en Tenerife su visita a España con más actos contra el drama migratorio para anteponer la "prioridad humana" a la xenofobia
  3. Trump da por "terminada" la guerra en Irán tras anunciar un acuerdo que Teherán niega: "Han aceptado no fabricar nunca armas nucleares"
  4. La inflación de mayo se mantiene en el 3,2% pese a la subida del precio de los carburantes
  5. SpaceX prepara su salida a bolsa en una operación que convertirá a Elon Musk en el primer billonario del planeta
  6. Shakira, Maná y un espectáculo lleno de música y de color: así ha sido la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca