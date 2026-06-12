Interior también puso un servicio de contravigilancia a Pérez Dolset, mano derecha de Leire Díez

Los detalles Desde Interior evitan ofrecer detalles sobre estos hechos, escudándose en que se trata de información de carácter reservado y admitiendo que con Leire Díez hicieron "una excepción".

El Ministerio del Interior ha decidido otorgar protección a Javier Pérez Dolser, cercano a Leire Díez, mediante un servicio de contravigilancia tras denunciar amenazas de muerte relacionadas con la trama de las cloacas del PSOE. Tanto Pérez Dolser como Díez solicitaron protección después de una rueda de prensa interrumpida por Víctor de Aldama. Aunque Interior rechazó proporcionar escoltas, ofrecieron contravigilancia y un teléfono 24 horas para emergencias. A pesar de que no se dieron detalles oficiales por tratarse de información reservada, se confirmó que Leire Díez recibió este servicio durante dos meses debido a la repercusión del caso.

El Ministero del Interior decidió otorgarle protección policial al empresario Javier Pérez Dolset, mano derecha de Leire Díez. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska le puso un servicio de contravigilancia al igual que hizo con la exmilitante socialista, según desevela Vozpópuli.

Al parecer, Pérez Dolset, en coordinación con Leire Díez, denunció ante la Policía Nacional episodios de "amenazas de muerte" tras ver la luz la trama de las cloacas del PSOE por la que están siendo investigados.

Ambos habrían pedido protección después de la rueda de prensa que la fontanera del partido ofreció a los medios de comunicación el 5 de junio de 2025, en la que irrumpió el empresario Víctor de Aldama.

Según desvela el citado medio, desde Interior declinaron la petición de otorgarles un servicio de escolta. Sin embargo, decidieron ofrecerles un servicio de contravigilancia, además de un número de teléfono 24 horas al que podían acudir en caso de sufrir cualquier tipo de incidente.

Por su parte, desde Interior han reaccionado a esta noticia evitando ofrecer detalles sobre estos hechos, escudándose en que se trata de información de carácter reservado, a pesar de que con Leire Díez sí que confirmaron esta contravigilancia con la que pudo contar la exmilitante socialista durante dos meses.

"Es verdad que nos hemos saltado la norma con el caso de Leire. Ha sido una excepción, dado el recorrido y las repercusiones mediáticas del caso concreto, pero el criterio general no ha cambiado", explican a laSexta.

En concreto, con Leire Díez reconocieron haberle puesto un "servicio de contravigilancia" después de que ella pusiese una denuncia por amenazas y solicitase protección. Tras realizar una valoración policial, cuyo resultado fue "de riesgo bajo y vulnerabilidad media", optaron por otorgarle dicho servicio, que terminó el 7 de agosto "sin que se detectase nada relevante".

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