Leire Díez se reunió con la denunciante de Grinda para ayudarla a reabrir la causa y presionar al fiscal Anticorrupción

Leire Díez, exmilitante del PSOE, a las puertas de los Juzgados de Plaza de Castilla el pasado 17 de noviembre.

Los detalles Un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso laSexta apunta a que la trama de Leire Díez intentó influir en el fiscal Anticorrupción José Grinda a través del caso que contemplaba un presunto delito contra la intimidad de una menor.

Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) revela que Leire Díez, presunta fontanera, se reunió con Míriam Serrano, quien denunció al fiscal José Grinda, antes del juicio oral. El encuentro, organizado por Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela, se realizó en el Hotel Radisson Red de Madrid. La denuncia de Serrano por un delito sexual cuando era menor fue archivada en 2017, pero siguió abierta en la vía civil. Dos abogados enviados por Díez, Yohir Akerman y Vytenis, contactaron a Serrano para reabrir la causa contra Grinda, ofreciendo su defensa sin coste. El novio de Serrano confirmó contactos con personas relacionadas con el caso.

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) elaborado tras el registro a la sede del PSOE en Ferraz revela que la presunta fontanera Leire Díez se reunió con Míriam Serrano, la mujer que denunció al fiscal José Grinda, antes del juicio oral al que acudió por dicha denuncia.

Según el informe al que ha tenido acceso laSexta, el encuentro tuvo lugar en el Hotel Radisson Red de Madrid y fue organizado, según la UCO, por Nervis Villalobos, exviceministro de Venezuela.

El informe recoge un hecho relevante relacionado con la denuncia de esta mujer a Grinda por un delito sexual cuando ella era menor de edad, hechos que fueron judicializados. Si bien la causa penal fue archivada en 2017, el asunto continuó abierto en la vía civil.

También se refleja que dos abogados enviados por Leire Díez contactaron previamente con la joven para ayudarla a reabrir la causa contra el fiscal Anticorrupción. Una forma de presionar al fiscal que trabajaba en causas como la de Duro Felguera y su relación con Venezuela, o investigaciones en las que estaba investigado el empresario y mano derecha de Leire Díez, Javier Pérez Dolset.

Dice el informe de la UCO que dos abogados enviados por Leire Díez se presentaron a la joven que quería hacer esa denuncia contra el fiscal José Grinda. Esos abogados responderían al nombre de Yohir Akerman y Vytenis y se habrían presentado el domicilio de la joven diciéndole que desinteresadamente la iban a ayudar a reabrir la causa si así lo deseaba y que asumirían sin coste alguno su defensa.

En su declaración el 27 de junio de 2026, Miriam manifestó que "nunca les ha pagado nada por dichos servicios ni por la llevanza del asunto". Así, según recoge el informe, no le dijeron en nombre de quién se presentaban y durante muchas reuniones fueron haciendo las gestiones necesarias para la reapertura de esa causa. El juicio se celebró en el año 2024.

Por su parte, en la declaración judicial del novio de la denunciante de Grinda, éste confirma contactos con tres personas. Los identifica, según recoge el sumario, como Vitl (podría tratarse de Vytenis), Henry (podría tratarse de Henry Molano Moreno) y una tercera persona, del que no recuerda el nombre y "podría tratarse del jefe de ambos".

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