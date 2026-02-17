La UCO detiene al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía por irregularidades urbanísticas

Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla , a 21 de junio de 2022 en Sevilla (Andalucía, España).

Los detalles Además de Rafael Pineda se han practicado cuatro arrestos más, entre ellos el de su mujer.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido este martes a Rafael Pineda, quien fuera jefe de gabinete del actual delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en el marco de una investigación vinculada a una operación urbanística.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que, además del de Pineda, se han practicado cuatro arrestos más, entre ellos el de su mujer. De las cinco detenciones totales, cuatro se han practicado en Sevilla y una en Málaga, según las mismas fuentes.

Las indagaciones de la UCO apuntan a una operación comercial sospechosa con la venta por 3,9 millones de euros de una parcela de 10.000 metros cuadrados en el Higuerón, en Sevilla. Concretamente, un solar de titularidad pública que había sido comprado cinco meses antes por una sociedad de la esposa de Rafael Pineda por una cantidad inferior, 1,7 millones, a la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa).

La UCO ya intervino, con el volcado hace varios meses, el correo electrónico corporativo de Pineda durante su etapa en la Delegación del Gobierno de Andalucía, una actuación que incluyó registros también a la sede de Emvisesa.

Este procedimiento vinculado a Pineda está dirigido por el Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla, que a mediados de octubre levantó el secreto de las actuaciones y admitió su personación en una causa en la que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Según informaron a EFE fuentes judiciales, se trata de una pieza separada que se abrió en una causa que se sigue en este juzgado por blanqueo de capitales.

Los hechos que han motivado la detención este martes de Pineda por parte de la UCO se refieren a un periodo anterior a su etapa como jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Andalucía, puesto del que ya dimitió el pasado mes de septiembre.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.