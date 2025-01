Junts rebaja la presión sobre el PSOE, que "ha aceptado la reunión urgente con Puigdemont": "Estamos cuadrando agendas"

No hay ruptura definitiva entre Junts y PSOE. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha desvelado este sábado que el PSOE "ha aceptado la reunión urgente" en Suiza que ha pedido Carles Puigdemont. Con ello, la formación tratará de reconducir la crisis entre ambos partidos después de que este viernes el expresidente de la Generalitat haya anunciado la suspensión de todas las negociaciones políticas con los socialistas sobre "cuestiones sectoriales". Ahora, el tono de los de Junts baja, aliviando la presión sobre el Gobierno tras las últimas amenazas.

En una comparecencia, Puigdemont exigió al Gobierno de Pedro Sánchez haya exigido cumplir con lo que se prometió para su investidura y una reunión "urgente" en Suiza, amenazando la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Este sábado, Turull ha evitado una confrontación directa ni palabras mayores como hizo el líder de la formación. "Estamos cuadrando las agendas", ha asegurado ahora el dirigente en declaraciones en su visita a la 28a Fira de l'Oli d'Oliva Verge Extra de Catalunya.

"El president fue muy claro: así, de esta manera, no se puede seguir", ha dicho Turull sobre las exigencias del líder de Junts, y ha añadido que el PSOE "ha aceptado la reunión extraordinaria y urgente" en Suiza que pidió. También, ha explicado, los "mediadores internacionales" que acuden habitualmente a estos encuentros en tierras suizas "se han puesto a disposición".

No hay una fecha concreta

No obstante, el dirigente catalán no ha dado una fecha "concreta" porque están esperando para cuadrar las agendas de los equipos negociadores: "Porque son diversas personas con diversas responsabilidades que tienen que participar, tienen que ir bien el día a los mediadores internacionales y ahora estamos en esto". Asimismo, ha remitido a las palabras del expresidente de este viernes, incidiendo en que "así no se puede seguir" porque consideran que el PSOE no está cumpliendo el acuerdo de investidura que firmó con Junts.

A esta cita, los de Junts le fían si seguir dando apoyo parlamentario o romper negociaciones con Pedro Sánchez. "Cada uno con sus convicciones democráticas tendrá que tomar decisiones... Fue honesto por nuestra parte para no engañar a nadie", ha manifestado el secretario general. Si siguen, ha destacado, no puede ser "de cualquier manera": "Merece la pena hacer esta reunión y tomar la decisión que se tenga que tomar en beneficio de los intereses de los ciudadanos de Cataluña".

Turull, por otro lado, ha recordado que su formación firmó un acuerdo con los socialistas en el que "ya hablaban de la desconfianza" y "de la discrepancia". Ha añadido que "creen en el espíritu y la letra, en el texto y el contexto", pero ha lamentado que el PSOE "no ha sido leal ni en el texto, ni en el contexto, ni el espíritu".

Preguntado sobre si Junts negociará con el PP una moción de censura, Turull ha sostenido que "negociar con alguien que por la mañana te pide ayuda y por la tarde te quiere con muchos años de cárcel, no tiene ningún tipo de sentido en este momento". Por ello, ha destacado que los diputados de su partido en Madrid "saben que solo forman parte de un bloque, que es el de la defensa de los catalanes".

A su vez, preguntado si teme un gobierno de PP y Vox si su formación rompe con los socialistas, ha respondido preguntando que "qué pasaría en un gobierno" de los 'populares', que si "no habría amnistía": "Ahora no la hay". "¿Que no tendría la Generalitat las competencias para una gestión integral de la inmigración? No las tenemos, de momento", ha agregado. "Firmamos un acuerdo y queremos que se cumpla. No nos dan miedo las etiquetas ni lo que puedan decir, la coherencia ha de ser un activo en política".