El Gobierno resta importancia a las amenazas de Puigdemont y dice que cumplirá los acuerdos con Junts

El Gobierno dice que cumplirá los acuerdos con Junts. Así lo han indicado desde el Ejecutivo de Sánchez tras las amenazas de Carles Puigdemont de suspender negociaciones con el Gobierno.

Según han indicado a laSexta fuentes de Moncloa, desde el Gobierno insisten en que están donde estaban y van a cumplir sus compromisos. La apuesta del Ejecutivo y del PSOE, dicen, es seguir negociando.

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha seguido en esa línea y ha sostenido que los socialistas sí están cumpliendo sus compromisos. "Algunos de los acuerdos a los que hemos llegado con Junts ya están en el BOE", ha defendido Bolaños, quien ha añadido que "otros están en vía de materializarse y otros están en vías de negociación pero el Gobierno cumple y lo hace siempre".

De esta manera, el ministro ha hecho hincapié en que son capaces de sentarse "con quien piensa diferente llegar a acuerdos a consensos y superar cualquier discrepancias y eso lo vamos a hacer con Junts".

Junts suspende las negociaciones con Sánchez

Estas palabras se producen después de que el líder de Junts haya anunciado este viernes que suspende el apoyo parlamentario al Gobierno porque considera que Pedro Sánchez no está cumpliendo lo acordado y ha avanzado la convocatoria de "una reunión urgente y extraordinaria del mecanismo de Suiza". Carles Puigdemont suspende las negociaciones, pero no las rompe, un matiz importante.

De esta manera, Junts ha suspendido todo. Amenaza así con que no habrá ni presupuestos, ni decretos, ni cualquier otra medida que consideren que no beneficia suficientemente a los catalanes.

"Suspensión quiere decir que leyes tan relevantes como son los Presupuestos nosotros no nos vamos a sentar a negociar. Si hay decretos que se han de convalidar, que no nos busquen. Si hay iniciativas legislativas del Gobierno español unilaterales, como acostumbra a hacer, que no nos busquen", ha advertido.

Los efectos prácticos de estas amenazas del expresident catalán puede que empecemos a verlos la próxima semana. El Gobierno tiene que convalidar en el Congreso tres reales decretos, por lo que ahora, tras la amenaza de suspender negociaciones con el Ejecutivo, todas las miradas están puestas en lo que voten los de Puigdemont.

Cuestión de confianza a Sánchez

"Si no recuperamos la confianza y no se respeta el acuerdo y su espíritu, las cosas no irán bien", ha avisado el dirigente independentista, que ha insistido en que su formación no va de farol. Esta declaración se ha producido un día después de que la Mesa del Congreso retrasara de nuevo su decisión sobre si admite o no a trámite la iniciativa de Junts para que el Congreso inste al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza.

Las razones de Junts para reclamar esa cuestión de confianza, ha dicho, permanecen "intactas". "Lo que no se puede hacer es reconocer que existe un conflicto político y por otro lado, el mismo partido cuando gobierna en Cataluña dice que el mismo conflicto ya no existe", ha reprochado.

Puigdemont no quiere una moción de censura pero sí exigen que haya elecciones cuando se confirme que no hay posibilidad de entenderse con los socialistas. Y en eso, curiosamente, coincide con el PP.

"En democracia cuando un gobierno pierde la mayoría del parlamento no hace falta una moción de censura para las elecciones. Ha de ser automático. Ante la constatación de que pierde la mayoría, cualquier demócrata convocaría elecciones", ha insistido este viernes el expresident catalán.

En esta misma línea se ha pronunciado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, quien ha dicho que "Pedro Sánchez no puede gobernar". "Llega la hora de que los españoles puedan hablar. Por eso, el único camino es la convocatoria electoral", ha añadido.