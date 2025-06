Trump, dispuesto a ampliar el plazo de la tregua arancelaria más allá del 9 de julio, aunque cree que no hará falta

Donald Trump está dispuesto a extender el plazo para negociar pactos comerciales más allá del 9 de julio, aunque considera que no será necesario. Las negociaciones continúan con 15 países, incluyendo Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Trump afirmó que Washington enviará cartas a varios países con sus condiciones para un acuerdo. Además, celebró el acuerdo con China para reducir las tensiones comerciales.

Donald Trump está dispuesto a prolongar los plazos para negociar pactos comerciales más allá del 9 de julio, la fecha límite para que entren en vigor sus mal llamados 'aranceles recíprocos'. El presidente de Estados Unidos, no obstante, cree que no será necesario. Así lo ha señalado en declaraciones a los medios recogidas por Efe y Reuters, antes de asistir a un musical, donde fue abucheado por parte del público.

El mandatario republicano precisó que las negociaciones continúan con 15 países, entre ellos Corea del Sur, Japón y la Unión Europea. Trump sacó pecho por los acuerdos alcanzados hasta ahora y señaló que EEUU sigue en conversaciones con varios países que también quieren un pacto. Asimismo, manifestó que no cree que una prórroga sea "una necesidad".

El presidente, no obstante, también indicó que Washington enviará cartas en las próximas semanas con condiciones para un acuerdo a decenas de países y que pueden tomarlo o dejarlo. "En cierto momento, simplemente enviaremos cartas... diciendo 'este es el acuerdo, puedes tomarlo o dejarlo'", dijo. "En cierto punto haremos eso", indicó. "En una semana y media o dos semanas", Washington enviará dichas cartas "para explicarles el acuerdo, como hice con la Unión Europea", añadió.

La semana pasada, la Casa Blanca indicó que el representante de comercio, Jamieson Greer, había enviado a los socios comerciales una misiva recordando que se acerca esa fecha límite del 9 de julio para que termine la pausa arancelaria de 90 días que Trump anunció el pasado mes de abril.

Por otra parte, Trump ha celebrado el acuerdo alcanzado el martes con China, que pasa por bajar los aranceles al 55% para Pekín y al 10% para Washington. "Logramos un gran acuerdo con China. Estamos muy contentos con él. Tenemos todo lo que necesitamos y nos va a ir muy bien con él. Y espero que a ellos también. Fue un acuerdo muy importante". También incluyen la aprobación de visados a estudiantes chinos matriculados en universidades estadounidenses y el suministro del país asiático a EEUU de tierras raras.

En los dos meses que han pasado desde que Washington puso en suspenso los mal llamados "aranceles recíprocos" de Trump solo ha logrado firmar un acuerdo esquemático con Reino Unido, socio con el que el país norteamericano mantiene un superávit comercial, y acordar este pacto para rebajar la tensión comercial con Pekín.

Con la UE, en cambio, Trump pareció perder la paciencia el mes pasado, cuando aseguró que las conversaciones no iban a ninguna parte y amenazó con imponer aranceles del 50% al bloque comunitario ya en junio. Posteriormente, sin embargo, tras una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aceptó apurar la tregua de 90 días.

El presidente, abucheado

Trump hizo estas declaraciones antes de asistir a un musical en el Centro Kennedy de Washington, cuyo patronato disolvió tras su regreso a la Casa Blanca. En vídeos compartidos en redes sociales y citados por Efe, se puede ver a Trump saludando desde el palco en compañía de la primera dama, Melania Trump, mientras una parte del público le abuchea. En aparente respuesta, otra parte del auditorio comenzó a vitorear "Estados Unidos" antes de que el presidente y su esposa tomaran asiento.

Días después de volver al poder, Trump disolvió el patronato de la institución porque no le gustaba "lo que programaban" y pasó a liderarla con el argumento de asegurarse de que "no sea 'woke". Preguntado este miércoles por la prensa por las informaciones de que parte del elenco del musical evitó actuar por su presencia, respondió así: "No podría importarme menos. Lo único que hago es gestionar bien este país".