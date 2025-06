Trump asegura que "España siempre ha pagado muy poco" como miembro de la OTAN: "O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto"

Donald Trump ha señalado públicamente a España asegurando que "siempre ha pagado muy poco" como miembro de la OTAN. Lo ha hecho ante la negativa del Gobierno de Pedro Sánchez a aumentar al 5% del PIB su gasto en defensa, como los estadounidenses piden a todos los miembros de la Alianza Atlántica.

El presidente estadounidense, en declaraciones a los medios de comunicación, ha respondido a la pregunta de una periodista sobre si consideraba que España iba a cumplir sus pretensiones y aumentar su gasto militar: "La OTAN tendrá que lidiar con España. España ha pagado muy poco. Siempre lo ha hecho. O eran buenos negociadores o no hacían lo correcto".

De hecho, el republicano ha descartado hasta la opción de que nuestro país pague menos como excepción, tal y como llegó a plantear el presidente del Gobierno español: "Creo que España tiene que pagar lo mismo que todos los demás. España es conocida por pagar poco".

Eso sí, su petición al resto de miembros de la institución de aumentar su gasto militar al 5% de sus respectivos PIB es algo que asegura que no hará Estados Unidos: "Creo que deberían hacerlo (los países de la OTAN). No creo que nosotros debamos hacerlo, pero creo que ellos sí. Llevamos tanto tiempo gastando, apoyando a la OTAN. En muchos casos, creo, pagando casi el 100% del coste", ha sostenido.

Trump tiene previsto viajar este próximo lunes a La Haya (Países Bajos) para participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la OTAN prevista del 24 al 26 de junio, donde se discutirá, entre otras cosas, esta petición del aumento del gasto en defensa.

Sánchez había rechazado el aumento

Este mismo jueves, Pedro Sánchez envió una carta al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, asegurando que España que no puede comprometerse a este objetivo y le planteó que se hiciera una excepción o que el objetivo sea "opcional".

En la misiva, el presidente del Gobierno explicó que la subida del gasto "no es razonable y sería contraproducente", añadiendo que "todo gobierno tiene el legítimo derecho de decidir si está dispuesto o no a hacer esos sacrificios", para a renglón seguido dejar constancia de su rechazo: "Como aliado soberano, optamos por no hacerlo". , planteando esa alternativa para no "limitar las ambiciones de gasto de otros aliados".

Un rechazo que la Casa Blanca, en voz de su portavoz Karoline Leavitt, ya se había hecho eco señalando que todos los miembros de la Alianza Atlántica debían cumplir la exigencia.