Puigdemont, un año después de su fugaz regreso a Cataluña: "Si me quieren encerrado, mi deber es hacer lo contrario"

El contexto Hace ahora un año, coincidiendo con la investidura de Illa, Puigdemont reapareció en Barcelona y, tras una breve intervención ante sus seguidores, volvió a escapar.

Carles Puigdemont, líder de Junts, ha expresado su intención de contradecir los intentos de encarcelarlo e inhabilitarlo, justo un año después de su breve regreso a Cataluña. En un mensaje en la red social X, Puigdemont recuerda los ocho años que lleva en el "exilio" y critica la "normalidad" que reivindica el Govern de Salvador Illa. Hace un año, aprovechando el debate de investidura de Illa, Puigdemont apareció en Barcelona y pronunció un discurso antes de huir nuevamente.

"Si ellos me quieren encerrado e inhabilitado, mi deber es intentar hacer exactamente lo contrario". Así se ha pronunciado este viernes el líder de Junts, Carles Puigdemont, justo en el día en que se cumple un año de su fugaz retorno a Cataluña. Lo ha hecho mediante un largo mensaje en la red social X, en el que incide en que pronto se cumplirán ocho años desde que está "en el exilio, mal que les pese a algunos".

Un post en el que Puigdemont explica las razones que le llevaron a regresar a Cataluña de incógnito para después escapar, en el que además carga contra la "normalidad" que reivindica el Govern de Salvador Illa.

"Si la propaganda y los propagandistas no pierden ocasión para predicar el evangelio de la mentira más bonita de la 'normalidad', nuestro deber es desenmascararlos siempre que tengamos ocasión. Mantener la posición no siempre es cómodo ni agradable. Pero es una actitud fundamental que no deberíamos abandonar nunca, por más enfadados, decepcionados o desanimados que estemos", asevera.

Crónica de un fugaz regreso

Hace exactamente un año, coincidiendo con el debate de investidura de Illa en el Parlament, el expresident, contra quien pesa una orden de detención a pesar de estar la amnistía ya en vigor, irrumpió en un acto de bienvenida junto al Arco de Triunfo de Barcelona, donde ofreció un breve discurso. Tras su intervención, volvió a huir, sin que los Mossos d'Esquadra lograran detenerlo.

Precisamente esta semana, la policía catalana ha levantado la suspensión cautelar de empleo y sueldo que impuso a dos de los tres agentes investigados por presuntamente facilitar aquella fuga.