Después de que el Partido Socialista llevara hasta el Tribunal Supremo la revisión de los más de 30.000 votos nulos de la circunscripción de Madrid, la Sala de Vacaciones del alto tribunal ha rechazado su petición.

El Tribunal Supremo defiende que no se cumplen los requisitos que marca la doctrina. En sus conclusiones sostiene que "la mera diferencia numérica en los resultados que se aduce en este caso (1.200 votos) no es base suficiente para la revisión de unos 30.000 votos nulos no reclamados dada la falta de acreditación de la razonable probabilidad de incidencia en el resultado final del escrutinio realizado con todas las garantías".

Apunta que no hay "aportación de elementos lógicos, datos aritméticos o cálculos estadísticos solventes que permitan verificar, tan siquiera hipotéticamente, la relevancia de la revisión del voto en el resultado final y en la atribución del escaño controvertido".

Tras el recuento del voto exterior de las elecciones del 23 de junio, el Partido Popular incrementó un escaño por Madrid hasta llegar a los 137. El PSOE, por su parte, descendió de 122 a 121.

El Partido Socialista acudió a la Junta Electoral Provincial de Madrid y a la Junta Electoral Central el recuento de los votos nulos de Madrid. No obstante, ambos órganos desestimaron su petición.

Finalmente,la formación llevó la revisión hasta el Tribunal Supremo, con el respaldo de la Fiscalía.