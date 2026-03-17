El Tribunal de Cuentas investigará si Ayuso perdonó 71 millones de euros a Quirón y Ribera Salud tras asumir a sus pacientes

Los detalles El órgano inicia una "pieza de acción pública" a raíz de la denuncia presentada por la portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar, tras la exclusiva publicada por 'elDiario.es' que recogía que el gobierno de la Comunidad de Madrid había perdonado 71 millones a esas empresas en tratamientos que se habían hecho sus pacientes en la pública.

El Tribunal de Cuentas ha decidido investigar el sistema de facturación entre centros públicos y concertados en la Comunidad de Madrid, tras una denuncia de Mar Espinar, portavoz del PSOE madrileño. La denuncia se basa en un informe que señala que el gobierno autonómico perdonó 71 millones de euros a las empresas Quirón y Ribera Salud por tratamientos realizados en la sanidad pública. La investigación busca aclarar un posible desvío de fondos públicos debido a un deficiente control de la facturación. Según 'elDiario.es', la sanidad pública pierde millones al no facturar adecuadamente a hospitales concertados. Además, 'El País' informó de un sobrepago de 2.354 millones de euros a estas empresas durante el gobierno de Ayuso, lo que incrementa el escrutinio sobre la gestión sanitaria en la región.

El Tribunal de Cuentas accede a iniciar una investigación sobre el sistema de facturación entre centros públicos y concertados de la Comunidad de Madrid. Lo hace tras la denuncia presentada por la portavoz del PSOE madrileño, Mar Espinar, en la que recogía la información publicada por 'elDiario.es' en la que recogían que el gobierno autonómico había perdonado 71 millones de euros a las empresas Quirón y Ribera Salud en tratamientos que se habían hecho sus pacientes en la pública.

En una providencia a la que ha tenido acceso laSexta, el órgano inicia una "pieza de acción pública" en la que da la opción a Espinar de personarse en el caso "para exigir la responsabilidad contable" al Gobierno de la Comunidad de Madrid por sus contratos con Quirón o Ribera Salud. La portavoz socialista pedía una investigación por "un presunto menoscabo de fondos públicos originado en el deficiente seguimiento y control de la facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros con régimen de concesión privada".

'elDiario.es' recogía en su exclusiva un documento interno del Gobierno de Ayuso que probaría que la sanidad pública pierde millones todos los años por no facturar a los hospitales concertados muchos de los tratamientos que asume de sus pacientes. El motivo que recoge el informe es "no encontrar documentación de la actividad clínica".

La gestión sanitaria de la Comunidad de Madrid está en entredicho, una región que casi siempre paga más de lo que se presupuesta en los presupuestos de Sanidad. Según informaba 'El País' el pasado mes de diciembre, existe un agujero millonario en las cuentas públicas de la región, que durante los primeros seis años del gobierno de Ayuso (2019-2024) ha pagado 2.354 millones más de lo presupuestado a Quirón (2.208) y Ribera Salud (146), la empresa privada que está en el punto de mira tras salir a la luz los audios del CEO, Pablo Gallart, que durante una reunión pidió aumentar las listas de espera y seleccionar procesos rentables.

La factura total de esos seis años ha sido de 6.663 millones a repartir entre cinco hospitales públicos de gestión privada, lo que supone más de 1.300 millones al año. Según informa el diario, Quirón opera cuatro hospitales públicos de Madrid: los de Móstoles, Valdemoro y Villalba, en régimen de concesión, y la Fundación Jiménez Díaz, a través de un convenio especial. Por su parte, Ribera Salud gestiona un centro en Torrejón. Todos esos hospitales cobran directamente por recibir pacientes de otros centros. En cambio, los que son públicos, no. Así, a más pacientes, más dinero. Esto hace que puedas invertir en nuevas instalaciones y mejoras en los quirófanos, lo que provoca una vez más, que tengas más pacientes.

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