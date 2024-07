El Ministerio de Trabajo ha puesto sobre la mesa una propuesta de reducción de jornada más flexible, con más margen para hacer distribuciones irregulares de las horas en algunos sectores, para intentar sumar a las patronales CEOE y Cepyme al acuerdo. Así lo han señalado al finalizar la reunión de este lunes entre el Departamento y los agentes sociales, en la que el Gobierno "ha visto avances en la negociación".

Y es parece que hay más posibilidades de que Gobierno y empresarios lleguen a algún tipo de acuerdo sobre la reducción de la jornada laboral: al menos, hoy, el tono era otro. Una de las peticiones de la patronal era que en sectores como la hostelería o agricultura los horarios fueran más flexibles y parece que Trabajo está dispuesto a estudiarlo.

El Departamento capitaneado por Yolanda Díaz ha propuesta reducir legalmente la jornada laboral de 40 a 37,5 horas semanales en la que, para intentar atraer a la patronal a un pacto del que ahora está muy lejos, plantea que se pueda permitir a las empresas repartir la jornada de forma irregular durante el año para cubrir necesidades estacionales específicas de algunos sectores.

Según ha señalado tras la reunión de la mesa el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, la vocación del Gobierno es alcanzar un acuerdo "con todas las partes" incluyendo a las patronales CEOE y Cepyme. Esta medida, ha explicado, se ha complementado con otra muy importante para el Gobierno, incorporar un agravante para infracciones relacionadas con el impacto del tiempo de trabajo en la seguridad y salud de los trabajadores.

El número dos de Yolanda en Trabajo ha subrayado que esta medida de mayor flexibilidad para las empresas es "muy razonable" y consiste en que, mientras se aplica la reducción de jornada a 37,5 horas, es decir, durante el año 2025, las empresas puedan distribuir irregularmente su jornada. La ley ya permite que la jornada varíe en un 10% para atender las necesidades del servicio y, con esta propuesta, mientras entra en vigor la reducción del tiempo de trabajo, se aplicará ese 10% a las 40 horas actuales y no a las 37,5 que resultarían de la nueva jornada máxima.

"Hoy hemos incorporado flexibilidad para que haya adaptación de empresas. Hemos distribuido un papel al conjunto de negociadores", ha sostenido y ha añadido que la mesa, "al margen de esta medida", ha discutido "complementarla con otra medida". Y además, se ha incorporado un "agravante para infracciones en el trabajo que afecten a la salud de los trabajadores, porque el trabajo mata a veces".

"La mesa ha avanzado" y se volverán a reunir

"Hoy lo digo con sinceridad, la mesa ha avanzado", ha asegurado el secretario de Estado tras semanas de fuertes choques con la patronal, y ha avanzado "van a seguir trabajando" porque se "volverán a ver la semana que viene". No obstante, tras insistir en que se tiene que hacer antes del verano, Trabajo ahora dice que "nunca se han puesto plazos en las negociaciones": "Vamos a dejarnos la piel por acuerdo cuanto antes. Mejor la semana que viene que la próxima".

Según Pérez Rey, la "patronal sabe que no pueden llevar a cabo la reducción de jornada hasta 2030", pero "se ha asistido a mayor concreción". "La patronal quiere flexibilidad que no sea temporal, mayor flexibilidad en uso del tiempo de trabajo una vez reducida la jornada y mayor margen de adaptación. Les agradezco que haya elementos de mayor concreción", ha subrayado.

No obstante, ha insistido en que "hay márgenes de flexibilidad para la jornada", pero no contemplan una "reducción de jornada fake, que lo que se llamaba ordinario ahora sea extraordinario". "Aparte de ese elemento, hay margen de flexibilidad para avanzar pero hasta ahora los intuíamos y ahora los vemos", ha señalado.

Los sindicatos no descartan la movilización

Los sindicatos, aunque aceptan la flexibilidad, han señalado que no quieren que "se demore en exceso la entrada en vigor" la reducción de jornada, y han insistido es su posición de es 38,5 horas en 2024. Así lo ha afirmado el vicesecretario General de Política Sindical UGT.

Por su parte, el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha amenazado con movilizaciones: "Si no avanzamos, le exigiremos al gobierno y a la mayoría parlamentaria que vaya a un proyecto de ley y si esto no se produce, el escenario de movilización está cantado".

No obstante, no rechazan las propuestas, pero piden que sea más rápido. "Siempre hemos manifestado disposición para otras propuestas siempre que vayan en la línea de aprobar de forma tripartita la reducción. Siempre que quede claro que en periodo razonable", ha advertido, por su parte, UGT. Y CCOO ha señalado están "dispuestos a negociar en las negociaciones, pero es necesario que CEOE diga si esta de acuerdo o no en reducir la jornada".