Torres niega que pidiera a Aldama 50.000 euros a través de Koldo: "Es un rotundo no"

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha negado este jueves en la comisión del caso Koldo en el Senado que no tuvo ningún tipo de relación con el empresario investigado Víctor de Aldama, lo que ha enfatizado con "un rotundo no", al igual que "jamás" ha cobrado comisiones.

Torres lo ha resaltado así en sus respuestas del primer interrogatorio de la sesión, cuando Ángel Pelayo Gordillo, senador de Vox, le ha preguntado sobre si conocía a De Aldama, quien en su declaración en la Audiencia Nacional la semana pasada dijo que fue uno de los políticos que aceptó sobornos de la trama de corrupción.

El ahora ministro, quien durante la pandemia era presidente del Gobierno de Canarias, ha indicado que nunca se reunió con De Aldama y no le recuerda de aquella época, sin afirmar que no estuviera nunca con él, porque entonces, ha añadido, podría salir una foto después y pudiera parecer que ha mentido, aunque fuera meramente por haber coincidido en cualquier acto público.

En primer lugar, Torres se ha mofado de que De Aldama dijera que tenían una relación estrecha y en cambio en su declaración le llamaba "Víctor Ángel", alterando el orden de sus nombres de pila, cuando "es raro tener con alguien una relación estrecha y no saber ni cómo se llama".

"Yo abomino de la corrupción del mismo modo que abomino de las acusaciones infundadas" Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial

"Me alegra la pregunta porque la respuesta es un rotundo no", ha expuesto luego Torres al indagar Gordillo si alguna vez tuvieron una reunión y si recibió dinero de él. Ha recordado que De Aldama "no aportó ninguna prueba" de esa "grave acusación", y ha agregado: "Con absoluta seguridad le reafirmo que no encontrarán jamás ningún mensaje o llamada de teléfono o cualquier otro mecanismo en el que Ángel Víctor Torres haya pedido a nadie conseguir que se le pague una comisión por un trabajo determinado, sino siquiera solicitarlo".

"Ni un euro" de comisión ilícita ha recibido en toda su trayectoria política, ha asegurado, y también que "dimitiría" si alguien demostrara lo contrario, además de subrayar: "Yo abomino de la corrupción del mismo modo que abomino de las acusaciones infundadas". Respecto a los contratos del Gobierno canario con la empresa Soluciones de Gestión ha indicado que cumplieron su cometido de que llegaran mascarillas y a buen precio, "lo cual demuestra que no hubo ningún tipo de 'conchabeo'".

Si hubieran sospechado de actos ilegales habría acudido "al juzgado de guardia", porque, ha señalado Torres, "todo aquel que se haya lucrado" o que "encubra" a quien lo hiciera, "que lo pague con toda la fuerza de la ley". El ministro ha echado en cara al senador de Vox que "se agarran a afirmaciones sin pruebas" porque no tienen nada que demostrar, aunque esas acusaciones pudieran ser una calumnia o una difamación.