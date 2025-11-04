Ahora

Su palabra, en duda

Torres habría ido a una cena con Aldama pese a que aseguró no tener "ninguna relación" con el empresario

Los detalles El informe de la UCO da cuenta de una cena a la que el entonces presidente de Canarias asistió en Madrid. A ese encuentro, según los agentes, "también habría acudido Víctor de Aldama". Torres siempre ha negado cualquier relación con él.

Conversación entre Ángel Víctor Torres y Koldo García
Ángel Víctor Torres siempre ha negado rotundamente tener "ninguna relación" con Víctor de Aldama. El ministro así lo defendió también en sus comparecencias ante las comisiones de investigación del 'caso Koldo' en el Congreso y el Senado. Sin embargo, la nueva parte del informe de la UCO a la que ha tenido acceso laSexta este martes recoge cómo Torres, en aquel momento presidente de Canarias, habría acudido a un encuentro junto al empresario y Koldo García.

En concreto, Torres y Aldama habrían coincidido en una cena en un restaurante de Madrid el 15 de julio de 2020, según se desprende del informe policial, que recoge que, dos días antes, la subdelegada del Gobierno de Canarias preguntó a Koldo por el restaurante para una cena prevista ese día. El mismo día 15, Torres envió un mensaje a Koldo para decirle que estaba en Madrid y que tenía prevista una cena con José Luis Ábalos, añadiendo que le tenía que ver "para tema facturas".

"Dónde voy", preguntó Koldo a Torres en un mensaje recogido por la UCO, que señala que, al mismo tiempo, la subdelegada se pone en contacto con Koldo para "confirmar la cena a la que acudirían José Luís Ábalos y Ángel Víctor Torres, a lo que Koldo contesta afirmativamente". Durante esa tarde, Torres contacta con Koldo para decirle que está llegando al restaurante: "Te veo en restaurante en 20 min". "Estoy aquí", respondía el asesor.

A partir de este momento, según los investigadores, se observan "una serie de hechos que refuerzan que Koldo intercedió en beneficio de Víctor de Aldama valiéndose de su condición de asesor" en el Ministerio de Transportes.

"A este encuentro también habría acudido Víctor de Aldama", reza el informe de la UCO, según el cual el empresario pidió a Koldo el contacto del presidente de Canarias, a quien envió un mensaje a través del cual "se confirmaría que el día anterior se habría visto con él, supuestamente junto a Koldo". En ese mensaje, le hablaba de la posibilidad de adquirir test de COVID-19.

El informe recoge asimismo un audio de Ángel Víctor Torres a Koldo hablando de pagos pendientes, enviado días después, el 21 de julio. En ese audio, el hoy ministro afirmaba: "Hablaré hoy con la persona que conocí el otro día en el restaurante". Los agentes creen que esa persona a la que se refería "podría ser Víctor de Aldama".

