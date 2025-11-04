Todas las veces y ocasiones en que Ángel Víctor Torres aseguró y defendió haber actuado dentro de la legalidad

Un informe de Al Rojo Vivo repasa las veces que el ministro se esforzó en desvincularse de la trama de las mascarillas y en negar cualquier relación con Aldama: "Sea quien sea que se haya beneficiado del dolor de la gente para meter la mano, que lo pague con todo el peso de la ley".

Antes de conocerse el informe de la UCO sobre la compra de mascarillas durante la pandemia en Canarias, el ministro Ángel Víctor Torres negaba categóricamente cualquier irregularidad. Reiteraba que su actuación fue legal y que no tenía relación con Víctor de Aldama, empresario de Soluciones de Gestión. Sin embargo, el informe indica que Torres mostró interés en los pagos a esa compañía y recoge mensajes con Koldo García, asesor de Ábalos, que sugieren gestiones para agilizar transferencias. A pesar de ello, Torres mantuvo su defensa en múltiples foros, afirmando no conocer a Aldama ni recibir beneficios, y confiaba en que la justicia aclararía los hechos.

Antes de que se conociera el último informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la compra de mascarillas durante la pandemia por parte del Gobierno de Canarias , el hoy ministro Ángel Víctor Torres había hecho de la negación casi una rutina. Repetía, una y otra vez, que su actuación fue impecablemente legal y que jamás tuvo relación con Víctor de Aldama, el empresario de Soluciones de Gestión.

El informe, que apunta a que el entonces presidente de Canarias mostró un especial interés en que se efectuaran los pagos a esa compañía durante la pandemia, recoge varios mensajes entre Torres y Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, que reflejarían sus gestiones para agilizar las transferencias.

Sin embargo, mucho antes de que estos detalles salieran a la luz, Torres había negado de manera categórica cualquier irregularidad. En todas sus intervenciones públicas insistió en que no conocía a Aldama, que nunca se reunió con él y que no recibió ningún tipo de beneficio económico o político relacionado con la empresa investigada.

A lo largo de los últimos meses, repitió esa defensa una y otra vez. En Al Rojo Vivo, el 11 de septiembre, afirmaba estar "absolutamente tranquilo" y confiado en que "el tiempo pondrá las cosas en su lugar". Esa tranquilidad se convirtió casi en un mantra que repitió también en 'Más de Uno', con Carlos Alsina, el 18 de septiembre: "Tengo la absoluta tranquilidad en las acciones realizadas, así que dejemos que la justicia investigue".

También ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias, el 23 de julio, fue tajante: "No van a encontrar ningún audio, ningún mensaje ni ninguna actuación de Ángel Víctor Torres fuera de la legalidad". Y en el programa 'De la noche al día', el 16 de junio, resumía su postura ética: "Sea quien sea que se haya beneficiado del dolor de la gente para meter la mano, que lo pague con todo el peso de la ley".