La declaración como testigo de Pedro Sánchez en el caso de Begoña Gómez se va a producir en tan solo unas horas. Sin embargo, todavía hay muchos interrogantes al respecto. Una de las dudas que se mantiene a estas horas es si el juez Peinado responderá a los tres recursos que ha presentado la Fiscalía. Sin embargo, hasta el momento, el magistrado no se ha pronunciado al respecto, según ha señalado Alfonso Pérez Medina, experto en Tribunales de laSexta,

Otra de las incógnitas es qué va a decir o no decir Pedro Sánchez ante Peinado y cuál es su estrategia, y es que, tal y como ha subrayado la periodista Esther Redondo, "es el secreto mejor guardado en La Moncloa". "El Gobierno no quiere decir absolutamente nada sobre la estrategia judicial del presidente; no quieren dar ni una sola pista al juez Peinado, ni a los abogados de las acusaciones populares", ha añadido Redondo.

En este sentido, la periodista ha indicado que, en las últimas horas, desde el Gobierno se "ha insistido, sobre todo, en dos mensajes": "Que Sánchez, como presidente del Gobierno, tiene derecho a declarar por escrito, y que no se puede desligar su condición de presidente de su condición de marido, una forma de poner de manifiesto las contradicciones en las que ha incurrido el juez, según ellos", ha apuntado Redondo.

Además, otra de los interrogantes que pone de manifiesto el hermetismo absoluto al respecto es en qué lugar del Palacio de La Moncloa va a ser la declaración de Sánchez. "Hay varios edificios en el complejo, y no sabemos en qué sala se va a acoger a la comitiva judicial, ni tan siquiera el dato de si ya han quedado instalados los dispositivos para realizar las grabaciones de la declaración del presidente del Gobierno", ha indicado la periodista de laSexta.

Lo que sí se sabe de la declaración de Sánchez

Lo que sí ha podido saber Redondo es que Pedro Sánchez "está muy enfadado", y que desde el entorno dicen que el líder del Ejecutivo tiene "más o menos asumida esta situación, y que está mucho más tranquilo que otras personas de su núcleo más cercano".

Uno de los puntos que sí está claro de la declaración de Sánchez de este lunes es quiénes irán a La Moncloa con el juez Peinado: "En concreto, la 'comitiva' estará encabezada por el juez Juan Carlos Peinado, quien estará acompañado el fiscal del caso, los abogados de las tres defensas, un representante de las cinco acusaciones populares (Vox), un letrado de la Administración de Justicia y un funcionario, que se encargará de garantizar que la grabación se registre correctamente", ha indicado Pérez Medina.

Pedro Sánchez solo puede declarar este lunes como marido de Begoña Gómez, y no como presidente del Gobierno, lo que implica, tal y como ha explicado Pérez Medina, que "no va a poder responder a ninguna pregunta o hablar de ningún hecho que haya conocido como presidente", por lo que si, por ejemplo, "alguien le pregunta si realizó algún tipo de presión para que otorgaran contratos a Barrabés o si medió para que su mujer consiguiera una cátedra, esas preguntas deberían ser declaradas improcedentes por el juez Peinado".