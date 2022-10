El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha asegurado este viernes que, de cara a las elecciones generales de 2023, "hay más que partido hasta el último minuto", y ha sostenido que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "ha tenido su momento", pero ahora "está claramente por delante" el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tezanos se ha expresado así durante un análisis sobre la evolución de las tendencias políticas en la sociedad española que ha hecho en el Foro SER Cantabria, en el Hotel Real de Santander, donde ha recalcado que, "con datos rigurosos, el PSOE está por delante en intención de voto" y se le ve como el "partido más cercano". Según ha explicado, España es un país al que le caracterizan diversos "ciclos políticos", que cada vez "son más cortos".

Tras el Congreso del PP, que se desarrolló el 1 y el 2 de abril de este año en Sevilla, ha indicado que se produjo "un ciclo del PP" con la llegada de Feijóo, al que ve "un líder bien valorado", pero -ha añadido- "ha ido bajando, sobre todo desde el punto de inflexión importante del debate en el Senado" con Sánchez. Ahora, apunta, es momento del PSOE. "Es un ciclo corto, no quiere decir que en seis meses sea así", ha incidido.

"En las preguntas que hacemos regularmente, Pedro Sánchez está claramente por delante de Feijóo, que ha tenido su momento, pero que no sé si lo podrá recuperar. Tiene un cierto hándicap al no ser congresista", ha subrayado. Tras defender que el CIS "solamente no ha acertado en una de las 25 elecciones que ha habido en este tiempo", ha afirmado que la función del Centro de Investigaciones Sociológicas "no es ser adivino, sino proporcionar datos en estas circunstancias tan dinámicas".

"Es mentira que el CIS falle", ha dicho. "Empezando por algunas tan paradigmáticas como las de abril de 2018, que dio los resultados exactos de todos los partidos", ha defendido. Entre otras tendencias de la sociedad española, ha destacado "la gran volatilidad en los comportamientos" de los españoles, que hacen "muy difícil" pronosticar resultados; y también el "pesimismo sistémico y el aumento de las preocupaciones".

"España es un país más bien de centro-izquierdas", ha asegurado Tezanos, quien señala que en torno al 60% de la población se considera así; que el 70% de la población entiende al Estado como un garante "que proteja y tome medidas ante medidas" y que "debe velar por todos"; o que se están "declinando" las tesis religiosas, sobre todo entre los jóvenes. A su juicio, es "importante tener instrumentos para saber en qué piensa el ciudadano". "Nuestra sociedad tiene el reto de cómo gestionar las incertidumbres", ha apostillado.