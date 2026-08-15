Tezanos acusa a PP y Vox de "hacer insufrible la vida social y política" en España

Los detalles El presidente del CIS estima que "todos los procesos de modernización de España han acabado truncados por involuciones ultra conservadoras y a veces por reacciones sumamente violentas".

José Félix Tezanos, presidente del CIS y director de la revista 'Temas', critica el aumento de la agresividad de PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, afirmando que esto hace "insufrible" la vida política en España. En un artículo, Tezanos denuncia el "mal perder" histórico de la derecha española y su resistencia a abandonar el poder. Establece paralelismos con el pasado, recordando las elecciones de 1936 y el golpe de estado posterior. Alaba la gestión económica de Sánchez y critica la hostilidad de líderes como Donald Trump. Además, menciona la reacción desmesurada de PP y Vox tras la alianza del PSOE con partidos independentistas para mantenerse en el poder, y llama a los votantes de izquierda a respaldar a Sánchez en las próximas elecciones para asegurar una victoria clara.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y director de la revista 'Temas', José Félix Tezanos, considera que PP y Vox están subiendo "un grado más el diapasón de su odio y agresividad" contra el Gobierno de Pedro Sánchez, hasta el punto de "hacer insufrible la vida política y social" en España.

Así lo sostiene en un artículo publicado en el número veraniego de 'Temas', donde a lo largo de cuatro páginas denuncia el "mal perder de las derechas en las urnas" a lo largo del último siglo y carga duramente contra "su resistencia a abandonar el poder y prescindir de resortes estructurales de dominación".

Por su parte, Tezanos estima que "todos los procesos de modernización de España han acabado truncados por involuciones ultra conservadoras y a veces por reacciones sumamente violentas", con un recuerdo especial a las elecciones generales de 1936, "cuando perdieron las elecciones de la República en marzo y acabaron dando un golpe de estado el 18 de julio".

En su opinión, existe cierto paralelismo entre el comportamiento en aquellos momentos y el actual, a la vista de que "las derechas nostálgicas del pasado hicieron lo mismo" desde que Pedro Sánchez alcanzó el poder en 2018 "desplegando una hostilidad extrema" e incluso antes de llegar a La Moncloa con tal de "sepultar su liderazgo interno en el PSOE".

"Perplejos" y "preocupados"

"En nuestros días, muchos españoles estamos perplejos y preocupados ante la senda que están siguiendo las derechas con reacciones y comportamientos que están causando en buena parte de los españoles impresiones inquietantes", aduce. Tezanos alaba la "excelente gestión económica" de Pedro Sánchez, que ha convertido a España en "una referencia internacional aclamada en todo el mundo" y que encumbra por el valor que tiene conseguirlo "en unos momentos en los que Donald Trump está desplegando una estrategia de dominación, de intimidación y de persecución de sus antagónicos".

Ante la "hostilidad recurrente" de Trump y sus aliados políticos en el resto del mundo contra Pedro Sánchez, asegura que la firmeza en las posiciones del presidente español constituye "un motivo de honor para los demócratas y, al mismo tiempo, una mota de indignidad para sus vasallos y fieles seguidores en España".

El presidente del CIS recuerda, como ejemplo, las "ofensivas sumamente desmedidas y exageradas" de PP y Vox cuando el PSOE perdió las elecciones generales de julio de 2023 pero logró mantenerse en la Presidencia del Gobierno gracias a una "alianza" con Sumar y partidos independentistas como ERC, Bildu y Junts, con el prófugo Carles Puigdemont huido de la Justicia en Waterloo. Lamenta que "calificaron de antiespañola y traicionera" esa suma parlamentaria que volvió a investir a Sánchez como presidente y que despertó una "demoledora crítica política".

"Lo más sorprendente no fue solo lo exagerado y retorcido de sus argumentaciones y proclamas, sino que inmediatamente empezaron a reclamar la celebración de nuevas elecciones para desalojar del poder a quienes ellos veían como okupas ilegítimos". "Así llevan más de tres años pisando cada vez un poco más el acelerador, intentando hacer insufrible la vida social y política española. Y, sobre todo, esforzándose en intentar llevar a la cárcel a los que ellos sospechan que no van a ser capaces de ganas en las urnas", remacha.

"Todo esto los lleva a subir un grado más el diapasón de su odio y agresividad hasta llegar a acusar al actual presidente legítimo del Gobierno de España de no convocar ya las elecciones porque -dicen- sabe que no las va a ganar".

Tezanos critica, de este modo, el "muy poco respeto y lealtad a la letra y el espíritu de la Constitución de 1978" por parte de la oposición y detecta "una voluntad de desalojar del poder como sea a los que ellos ven como intrusos políticos, aunque ello suponga despreciar lo que piensa y representa la inmensa mayoría del pueblo español". "Un pueblo que está harto de tanto odio y tanta persecución personal e institucional, que no soporta tanta incertidumbre y confusión, que no quiere volver a lo que supuso la dictadura franquista".

Por todo ello, llama a los votantes de izquierda a respaldar la acción de Pedro Sánchez para lograr en las elecciones generales previstas para 2027 "una victoria clara y contundente en las urnas para que las derechas nacionales entiendan claramente el mensaje del pueblo y dejen gobernar a los que ganan las elecciones".

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