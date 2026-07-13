Jacqueline, la octogenaria francesa de Los Gallardos que logró atravesar el humo y el fuego para reencontrarse con su hija

Jacqueline y Kaly, madre e hija, cuentan en Más Vale Tarde los dos lados de una espectacular historia de supervivencia. Mientras Jacqueline atravesaba un camino de fuego, rocas y humo denso en Los Gallardos, al otro lado su hija ya casi había perdido la esperanza.

Más Vale Tarde conoce la espectacular historia de supervivencia de Jacqueline, una francesa de 80 años que vive en Los Gallardos.

Kaly, su hija, explica Javier Bastida e Iñaki López que, ante el incendio, intentó coger el coche e ir a por su madre y su perra para ayudarles, hasta que llegó a un punto en la carretera que le impedía avanzar más: "No se podía atravesar esa bola de fuego", comenta esta mujer, que reconoce que llegó a perder la esperanza de volver a ver a su madre, porque entendía que "todo lo que hubiera dentro no podía estar vivo".

Jacqueline, al otro lado, explica que hubo un punto en que supo que no podía seguir allí: "Vi que se ponía feo, que me tenía que ir", señala esta mujer, que admite que no esperaba encontrarse en la carretera un "túnel de humo totalmente negro y el fuego por los dos lados, pero ya no me podía la vuelta".

Como conocía bien la carretera, decidió "tirar para adelante". En ese camino se encontró humo muy denso, tuvo que sortear piedras que caían a causa del incendio, así como llamas que le venían de ambos lados. Después vio la luz del sol y a la salida de ese infierno le estaba esperando su hija.

"Pensaba que ella me estaba realmente esperando. Sabía que iba a salir de allí", comenta Jacqueline. Kaly, sin embargo, hasta ese momento pensaba que había perdido a su madre: "Has visto situaciones, por desgracia, en otras catástrofes y te haces a la idea de que hay puntos sin retorno", comenta.

Jacqueline lamenta el susto que han pasado sus hijas y cuenta que, en esos momentos, ella no llegó a darse cuenta de la gravedad de la situación: "Yo me fui así, tan feliz". Para Kaly, explica, ver a su madre aparecer entre el humo y las llamas fue "un regalo" y afirma que les ha tocado la lotería.

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