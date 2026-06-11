Tania Sánchez: "No habría pasado nada si en toda la visita del papa no hablásemos de Ayuso, pero eso no lo puede soportar"

Tania Sánchez habla sobre el afán de protagonismo de Isabel Díaz Ayuso durante la visita del papa León XIV que le llevó a forzar un encuentro a las cuatro de la tarde: "Lo más cristiano es haberle dejado echar una buena siesta", ironiza.

Hasta 14 ministros estuvieron presentes durante la misa del papa en la Sagrada Familia, situación que ha aprovechado Isabel Díaz Ayuso para criticar al Gobierno, al que acusaba de "no estar con las víctimas de la DANA, del covid, de los accidentes de los trenes o de la Guardia Civil".

"Que un alto cargo del PP critique a alguien por no recibir a las víctimas de la DANA, se me abren las carnes", reacciona Iñaki López, que lo considera "un escándalo, una provocación y una falta de respeto completamente innecesaria".

"Tampoco habría pasado nada si de toda la visita del papa no hablásemos ni un solo día de Isabel Díaz Ayuso, lo que pasa es que ella eso no lo puede soportar", comenta Tania Sánchez.

En este sentido, señala que para ella ha sido "de lo peor del comportamiento de las instituciones" que la presidenta de la Comunidad de Madrid forzara un encuentro con León XIV a las cuatro de la tarde: "Con el ritmo que lleva este señor, lo más cristiano es haberle dejado echar una buena siesta, pero ella es que no puede soportar no ser protagonista".

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