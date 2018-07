Susana Díaz pide que el PSOE no prescinda del "talento y capacidad" de Madina en las próximas generales

Díaz ha sido preguntada por qué ocurriría si los resultados de los pasados comicios se repitiesen en junio y ha llamado a los socialistas a afrontar las elecciones pensando en ganar porque "quien piense en pactar es que cree que no puede ganar". Además, pide que el PSOE no prescinda del "talento y capacidad" de Madina en las próximas generales.

Díaz considera "evidente" que en el PSOE hubo "tensiones" en la elaboración de las candidaturas para las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre y ha aseverado que, de cara a las nuevas listas para el 26 de junio, no quiere que Madina "no esté dentro del Parlamento".

La presidenta andaluza ha insistido en su defensa del político vasco, que en las pasadas elecciones concurrió en la lista por Madrid como número siete y no obtuvo escaño al sacar el PSOE sólo seis diputados, el peor resultado de su historia en la circunscripción, y ha dicho que "no existen muchas personas que gocen de reconocimiento interno y externo de Eduardo", al que "se le quiere dentro del PSOE pero igual o más, fuera".

Con respecto a la renuncia de la exministra y aún diputada catalana, Carme Chacón, a concurrir nuevamente como cabeza de lista por Barcelona, Díaz ha insistido en que conoció la noticia por la prensa y que no habló con ella hasta este jueves por la tarde. No obstante, ha ensalzado su "enorme capital político" y ha previsto que, "esté o no en parlamento, contribuirá mucho al PSOE".

Además, también se ha referido a su posible intención de concurrir a las primarias del PSOE de cara a las elecciones generales para recalcar que sigue "centrada en Andalucía" y negar que tenga intención de presentarse.

"Llevo demasiado tiempo contestando a la misma pregunta, mi compromiso está en Andalucía y yo solo pienso en mi región y le pongo todo tesón para que Andalucía abra los mejores años de su historia", ha incidido la presidenta, que ha añadido que se "puede ayudar mucho a España desde Andalucía".