La UCO prueba que Ferraz pagaba gastos de trenes, aviones y alquiler de coches a Leire Díez

Los detalles No sólo se habrían hecho facturas falsas, hay también pruebas que demuestran abiertamente que el PSOE asumía gastos de la fontanera Leire Díez. Viajes, desplazamientos, alquileres de coches: ella iba pidiendo a las secretarias que le abonaran esos gastos.

La investigación de la UCO vincula a Leire Díez con el PSOE mediante pagos de gastos de desplazamiento, como billetes de avión y tren, y alquileres de vehículos, que eran asumidos por Ferraz. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, aprobaba estos pagos, aunque públicamente la describía solo como "una militante". Díez se comunicaba directamente con las secretarias del partido para gestionar sus gastos y tenía acceso privilegiado, como aparcamiento en la sede socialista. La UCO destaca su cercanía con el partido, evidenciada en su implicación en actividades logísticas y reuniones con figuras clave.

Los agentes de la UCO establecen una relación clara entre Leire Díez y el PSOE a través del dinero. En el sumario del caso que investiga las cloacas socialistas, un informe de los agentes enumera una serie de gastos "corrientes" como billetes de avión, de tren o alquiler de vehículos que Ferraz pagaba a la fontanera socialista.

"El PSOE habría asumido y abonado en favor de Leire Díez y otros miembros del grupo diversos gastos derivados de desplazamientos y otros gastos logísticos enmarcados en la actividad investigada, tales como viajes en tren o en avión o alquileres de vehículos", señalan. Los investigadores establecen también que los pagos estaban aprobados por el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán y que Leire Díez se comunicaba directamente con las secretarias para que le abonaran los gastos. Es más, cuando iba a Ferraz, Díez podía aparcar en el parking de la sede socialista. Es decir, no era una desconocida más en el partido como han intentado defender los socialistas.

El PSOE abonó por ejemplo el viaje desde Bilbao a Madrid para que Leire Díez acudiera a la reunión que mantuvo en Ferraz con el entonces secretario de Organización Santos Cerdán y otros miembros de la trama durante los días de reflexión de Pedro Sánchez. Santos Cerdán aseguraba que Leire era "una militante" y que nada tenía que ver "con Ferraz o la organización". Pero, según la UCO, fue él quien ordenó comprar el billete.

El sumario también refleja que a menudo era la propia Leire Díez la que pedía que las secretarias del PSOE que le compraran el billete. Es el caso del viaje con el empresario Javier Pérez Dolset a Zaragoza. En una conversación que recoge la investigación, Díez habla directamente con Covadonga San Pedro, una de las secretarias de Ferraz. "Necesitamos para Leire Díez Castro y Javier Pérez Dolset", señala añadiendo "Madrid-Zaragoza. Para estar en Zaragoza a las siete. Zaragoza-Madrid a las diez menos cuarto".

San Pedro no pone problemas. "Dame tu correo y se lo paso a Celia (otra secretaria) para que te los haga llegar también por allí", le contesta.

En otra conversación, esta vez con el abogado del excomisario Villarejo, Antonio García Cabrera, para viajar desde Bilbao a Madrid y reunirse con Villarejo. "Tendrías que volver a reunirte con él (...) y tenéis que poneros de acuerdo", le dice Cabrera. "Perfecto. Mañana pido que me saquen billete y me voy a verle. No hay problema", contestaba Díez.

Los agentes no dudan de que el PSOE asumía algunos gastos porque en billetes como uno para viajar a Jerez, aparece Leire Díez como pasajera y el PSOE como "cliente". Otra prueba que la UCO aporta para demostrar la proximidad de Leire Díez con empleados del PSOE es que le reservaban una plaza de aparcamiento en la sede de Ferraz cuando la necesitaba.

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