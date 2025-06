El Supremo amenaza al Gobierno con sanciones si no acoge a los menores solicitantes de asilo en Canarias

El Tribunal Supremo ha exigido al Gobierno la adopción urgente de medidas para más de un millar de menores no acompañados en Canarias interesados en solicitar asilo, advirtiendo sobre posibles medidas coercitivas en caso de incumplimiento. La Sala constata el "claro incumplimiento" de la medida cautelar de marzo, ya que no se ha evaluado a ningún menor ni se han garantizado sus derechos de protección internacional. La Administración estatal no ha asegurado su acceso a condiciones de acogida adecuadas ni ha corregido la masificación en la tramitación de solicitudes. Se ordena dotar a las oficinas de los recursos necesarios en 30 días y coordinar con Canarias en 15 días, identificando a los responsables de cada ministerio y reportando cada 15 días.