El actual subsecretario de la cartera de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, ha confesado a la Guardia Civil que sacó documentos del Ministerio para dárselos al exasesor del por entonces ministro Ábalos, Koldo García. Así consta en el informe al que ha tenido acceso laSexta: "[Gómez García] manifiesta que sí recuerda haberle dado documentación a Koldo, pero no recuerda si fue exactamente el día 2 de noviembre". Es decir, cuando Ábalos ya no era ministro de Transporte.

El alto cargo de Transportes recuerda, según ha trasladado a los agentes del Instituto Armado, "haberle dado un sobre a Koldo con documentación para el exministro Ábalos". En concreto, el sobre contenía informes sobre los contratos de mascarillas. La versión que le dio a los agentes del Instituto Armado es que los necesitaba para ponerle una querella a un periodista: "Manifiesta que Ábalos le había pedido información relativa al análisis que realiza el Tribunal de Cuentas y la IGAE en relación con los contratos indicados o similares, dado que el mismo estaba formulando una querella contra un periodista".

Ese traspaso se produjo tan solo 20 días antes de que Óscar Puente cogiera las riendas del Ministerio de Transporte. Preguntado por Gómez García, el actual titular de la cartera aseguró el pasado 26 de febrero que le convencían las explicaciones de su 'número tres': "He hablado con él y niega cualquier vinculación con la trama. Está absolutamente tranquilo, fastidiado por verse en los papeles, pero está absolutamente tranquilo". Me ha dado explicaciones y me han satisfecho".

Por ello, argumentó Puente, no iba a "cometer la injusticia de cesar a un funcionario y manchar su nombre por cuestiones que no están acreditadas". Esos papeles que Gómez García entregó el 2 de noviembre a Koldo forman parte de la documentación que luego el exasesor entregó a su hermano, quien la trasladó hasta Valencia para dárselos a Ábalos. Fue el 4 de noviembre cuando Joseba García habría viajado con una furgoneta cargada con toda la documentación desde la casa de Koldo, en la provincia de Alicante, hasta la vivienda del exministro, siendo interceptado y registrado por la Guardia Civil a mitad de camino.

En esa declaración, Gómez García también ha negado tener relación con los cabecillas de la red denominada 'caso Koldo'. Preguntado sobre si conoce o tiene algún tipo de vínculo laboral o profesional con Víctor de Aldama, el subsecretario "manifiesta que cree que no"; "tampoco", dice, cuando le hacen la misma pregunta sobre Juan Carlos Cueto.