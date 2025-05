La subida en la factura de la luz puede hacerse realidad muy pronto: el Gobierno reconoce que se va a encarecer

La subida del precio de la luz será una realidad muy pronto. Tras el apagón que dejó a la Península Ibérica a oscuras el pasado 28 de abril, muchos comenzaron a temer que esta fuese la consecuencia que habría.

Ahora, el Gobierno ha confirmado que se va a producir un encarecimiento de la factura de la luz. Fuentes del Ejecutivo han trasladado a laSexta que, por seguridad y hasta que se conozca la causa del apagón, se está reforzando el sistema energético.

Esta medida va a provocar que la factura de la luz se encarezca. En concreto, este aumento vamos a notarlo ya en la factura del próximo mes de junio. Técnicos del Gobierno han asegurado que el impacto económico no será muy grande y estará limitado en el tiempo. Sobre la cuantía, han señalado que dependerá del tipo de tarifa que tengamos.

Desde el Gobierno explican que lo que se va a hacer es mantener el refuerzo en el sistema para no depender tanto de las renovables hasta que no se sepa qué pudo suceder. Un refuerzo que implica más costes y que consiste en más ubicaciones territoriales del mallado.

De momento, siguen sin conocerse las causas del apagón. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, ya dejó clara la complejidad de la investigación. "En estas causas se tarda más de seis meses para hacer un informe fáctico", aseguró.

No obstante, destacó que el origen del fallo que provocó el apagón será detectado y saldrá a la luz. "Encontraremos las causas y pondremos las soluciones", indicó.

Por su parte, Pedro Sánchez ha instado en el Congreso de los Diputados a desconfiar de quienes dicen que esto "va de renovables o nucleares".

"No deja de ser paradójico que los mismos que acusan al Ejecutivo de no haber dado aún ninguna información sobre el apagón llevan días recomendando una solución que consiste, qué casualidad, en su agenda ideológica y en los intereses de algunas empresas energéticas que tienen propiedad en las centrales nucleares", ha denunciado Sánchez, en alusión al Partido Popular.

"Solo pontifican con la certeza de quienes no entienden nada o no quieren entender porque han vendido su espíritu crítico a un buen pagador", ha añadido, pidiendo que se desconfíe de quienes dicen que esto va de renovables o de nucleares, "porque no es así".

De esta forma, ha dejado claro que "no hay ninguna evidencia empírica de que el incidente fuera provocado por el exceso de renovables o por la falta de nucleares". Por tanto, ha incidido en que vincular el apagón al debate de las nucleares es "una gigantesca manipulación".