A subasta los objetos de la familia Franco del Pazo de Meirás: 700 lotes entre los 100 y los 5.000 euros

Los detalles Desde la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, han señalado que algunos de estos objetos podrían ir más allá de la figura del dictador y la Xunta asegura que seguirán de cerca la subasta.

La Xunta de Galicia supervisará la subasta de casi 700 lotes de objetos del Pazo de Meirás, antigua residencia de verano de los Franco y ahora propiedad del Estado. Entre los artículos a subastar se incluyen vasijas, cuadros, porcelanas, esculturas y una fotografía de Juan Carlos I dedicada a Franco. Originalmente, el Pazo perteneció a Emilia Pardo Bazán. La familia Franco ha decidido subastar estos objetos, con valores que oscilan entre los 100 y 5.000 euros. Aunque la casa de subastas afirma que no tienen gran valor económico, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica sugiere que podrían tener relevancia histórica. La Xunta revisará la subasta para identificar posibles piezas de interés público.

La Xunta de Galicia va a vigilar de cerca la subasta de bienes procedentes del Pazo de Meirás. Podrán comprarse 700 lotes de objetos de la antigua residencia de verano de los Franco, ahora propiedad del Estado. laSexta ha podido ver algunas de esas piezas, que saldrán a subasta a final de mes.

Son casi 700 lotes de reliquias en las que se incluyen vasijas, cuadros, porcelanas y esculturas. Hasta hay una fotografía de Juan Carlos I dedicada a Francisco Franco.

Todo viene directamente del Pazo de Meirás, en Sada (A Coruña), lugar de veraneo del dictador tras apoderárselo durante años. Originalmente fue de la escritora Emilia Pardo Bazán, y desde hace tan solo unos meses, es propiedad del estado.

Ahora, la familia Franco ha puesto algunos de estos objetos que estaban en su interior a subasta pública. "Las piezas varían en valor desde los 100 euros hasta los 5.000", ha explicado José Miguel Carrillo de Albornoz, director de la sala de subastas Magna Art Auctions.

Entre estos últimos objetos se encuentran los candelabros de las escaleras o las maquetas de barcos que decoraban la capilla. "Este es un barco de los de la colección personal de Franco", ha contado.

La casa de subastas asegura que no son objetos de mucho valor económico. "Más bien son objetos de decoración, no tienen antigüedad, pero son piezas muy decorativas", ha señalado Carrillo.

Pero desde la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña, han afirmado que algunos de estos objetos podrían ir más allá de la figura del dictador. La Xunta asegura que seguirán de cerca la subasta.

Podría haber algún objeto del periodo de la dictadura o de la etapa de Pardo Bazán. Por ello, han pedido a la Xunta que vuelva a revisar si entre estas reliquias se encuentran piezas de interés público antes de que salgan a la venta.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido