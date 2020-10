Segunda jornada en el Congreso para debatir la moción de censura de Vox contra Sánchez. Una moción abocada al fracaso desde el inicio ante la falta de apoyos de la formación de Santiago Abascal.

Unidas Podemos se encargará de abrir la sesión a las 9:00 horas, y tras este grupo, llegará el turno del PP, y por último, del PSOE. El presidente de Vox, Santiago Abascal, tiene previsto responder uno a uno, así como al miembro o miembros del Gobierno que pidan comparecer en la tribuna.

En la primera jornada del debate, frente al mensaje de Abascal, que acusó al Gobierno de "ilegítimo y criminal", Sánchez respondió a Vox que en la España actual "ustedes no tienen cabida". Estas fueron las frases más destacadas.

Hoy se desvelará el sentido del voto del Partido Popular que adelantó que no apoyarían la moción aunque no han dicho si votarán abstención o 'no'. El número 2 del partido, Teodoro García Egea, en rueda de prensa en el Congreso, apuntó que esta moción "es una tomadura de pelo". "Vox con esta moción falsaria le regala a Sánchez un burladero" y aseguró que el PP "no cederá". Considera que es "inoportuna" y una "pérdida de tiempo y falta de respeto".