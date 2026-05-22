Israel bombardea una ambulancia en Líbano: vuelve a violar el alto el fuego con varios ataques que dejan al menos 11 muertos

¿Por qué es importante? A pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos, Israel no ha cesado en sus ataques.

Nueva violación del alto el fuego de Israel en el sur del Líbano. Los últimos bombardeos han dejado al menos 11 muertos. En uno de esos ataques de las últimas horas un misil israelí alcanzó a los sanitarios de una ambulancia, asesinando a varios de ellos.

A pesar del alto el fuego pactado a mediados de abril, recientemente prorrogado tras unas conversaciones mediadas por Estados Unidos, Israel no ha cesado en sus ataques. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa de noticias, NNA, al menos seis personas han muerto en un ataque contra un traslado de heridos por un bombardeo previo en la zona entre Deir Qanun al Nahr y Abasiya.

Asimismo, cuatro trabajadores sanitarios han muerto en otro ataque contra un centro de la Autoridad Sanitaria Islámica en Hanauiya, situada en los alrededores de Tiro, mientras que otra persona ha muerto en un ataque perpetrado en la carretera entre Deir Qanun y Burj Rahal, según ha informado Europa Press.

En este caso, un grupo de paramédicos de Al Risala se dirigieron a un punto en el que había sido alcanzado un hombre en motocicleta tras un ataque anterior, momento en el que su convoy fue atacado en un segundo bombardeo, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado sobre estos ataques.

Sin embargo, el Ejército israelí ha anunciado la muerte de "cinco terroristas que entraron en una sede de Hizbulá" en el sur de Líbano, así como la "eliminación de otros terroristas que suponían una amenaza" y ataques contra "almacenes de armas" e "infraestructura terrorista" del partido-milicia chií.

Las últimas hostilidades a gran escala estallaron el 2 de marzo, cuando Hizbulá lanzó proyectiles contra Israel en respuesta al asesinato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, en la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Israel y Estados Unidos contra el país asiático. Las fuerzas israelíes desataron una nueva ofensiva a gran escala e invasión terrestre de Líbano, con más de 3.000 muertos desde entonces.

Previamente, las partes habían pactado un alto el fuego en noviembre de 2024 tras 13 meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien desde entonces Israel continuó lanzando bombardeos frecuentes contra el país y mantuvo la presencia de militares en varios puntos argumentando que actuaba contra Hizbulá, en medio de denuncias de Beirut y el grupo sobre estas acciones.

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