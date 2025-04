No solo Mazón se ríe de las víctimas de la DANA: denuncian peinetas y gestos despectivos de asistentes al congreso del PPE en Valencia

Las faltas de respeto del todavía president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, a las víctimas de la DANA han sido continuas desde hace seis meses, sin embargo, lo que nadie esperaba es que también lo hicieran asistentes al congreso del Partido Popular Europeo (PPE). Así lo han denunciado este miércoles manifestantes que se aglomeraban a la entrada de la cena de los 'populares' europeos.

"Si no quieren compartir o no pueden compartir el dolor, al menos que lo respeten" Rosa Álvarez, presidente de la Asociación Víctimas de la DANA

En concreto, han criticadoque les dedicaron varios asistentes a la velada a su llegada. "Uno nos hizo una peineta, después, posteriormente, otro nos hizo unos gestos burlescos y otro nos hizo, un baile tipo como el muñeco de Rockefeller", ha denunciado Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación Víctimas de la Dana 29O.

Ella misma ha relatado a laSexta que la situación provocó que "cuando [este individuo] fue a entrar a la Feria de Muestras, uno de los agentes antidisturbios le llamó la atención". Un gesto que ha puesto en valor, pero que no ha evitado que lamentase que "si no quieren compartir o no pueden compartir el dolor, al menos que lo respeten".

Hasta un millar de personas, según la estimación de la Delegación del Gobierno, se congregaban a las puertas del recinto donde se celebraba la cena 'popular' al grito de "no son muertes, son asesinatos"; "Partido Popular, partido criminal"; "Queremos justicia"; "Mazón, nosotros no olvidamos"; o "El president a Picassent". Algunos, incluso, se lanzaron a hacerlo inglés debido a lo internacional del encuentro. e incluso alguno en inglés reprochando el apoyo al president.

De morgue a recinto para la velada del PPE

No obstante, en este asunto todavía caben gestos indignantes. El recinto en el que se celebró esta cena, a la que tampoco acudió Mazón alegando un viaje a Nueva York y evitar echarse la foto de familia con sus colegas del PPE, tuvo lugar en Feria de Muestras de Paterna. Allí, hace ahora seis meses tuvo que instalarse una morgue improvisada para las víctimas de la trágica DANA del 29 de octubre. En definitiva, sensibilidad, desde luego, bien poca.