"Mi hijo tenía miedo a que volviera a pasar como en la DANA": el apagón volvió a sembrar el caos en Valencia seis meses después

"No podíamos comunicarnos"

Este lunes, el apagón sembró el caos en toda España, dejando a personas atrapadas en los ascensores, atascos kilométricos y gente totalmente incomunicada. Pero si hubo un lugar donde el corte de suministro se vivió con especial temor, fue en Valencia. En las zonas afectadas por la DANA, la falta de electricidad hizo que muchos reviviesen lo sucedido hace justo seis meses, el pasado 29 de octubre de 2024.

Mireia, vecina de Paiporta, volvió a quedarse incomunicada y, del mismo modo que pasó en la DANA, no supo nada de su hijo durante todo el día: "No sabíamos de mis suegros que estaban con mi hijo pequeño, no podíamos comunicarnos con la gente, entramos un poco en pánico".

El niño fue quien más miedo pasó, ya que temía que el apagón volviese a venir acompañado de una riada: "Él tenía miedo con lo de la luz a que volviera a pasar como en la DANA, a que volviera el agua, porque su padre casi se muere".

Lo mismo sucedió en Catarroja, donde la incertidumbre hizo que más de uno perdiera los papeles. "Hubo alguna amenaza de gente que quería entrar teniendo las puertas cerradas, decían que que a ver si con las puertas cerradas iba a volver el agua y nos íbamos a ahogar aquí dentro", relata un empleado de un supermercado.

Aunque muchos restaurantes cerraron por la falta de luz, algunos mantuvieron las puertas abiertas, aunque funcionaron en una situación que era propia de una guerra. "No podemos recibir pagos en tarjeta y además ellas están cocinando a oscuras", contaba una trabajadora.

Una situación que hizo recordar el drama vivido hace exactamente seis meses y en la que solo pudieron mantener la calma quienes aprendieron de la DANA y echaron mano del kit de supervivencia.