"No son muertes, son asesinatos": protesta multitudinaria contra Mazón y su nefasta gestión seis meses después de la DANA

Centenares de personas han vuelto a salir a la calle este martes en Valencia para pedir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por "la negligencia política" en la gestión de la DANA que acabó cobrándose la vida de 228 personas hace exactamente seis meses, el pasado 29 de octubre.

Esta protesta, que originalmente estaba programada para este lunes, pero fue cancelada por el apagón eléctrico, se ha producido frente al Museo de las Artes y las Ciencias, donde se ha celebrado la primera jornada del congreso del Partido Popular Europeo.

Durante la protesta, en la que han participado unas 1.200 personas según la estimación de la Delegación del Gobierno, se han coreado lemas como "No son muertes, son asesinatos", "Partido popular, partido criminal", "Queremos justicia", "Mazón, nosotros no olvidamos" o "El president a Picassent", e incluso alguno en inglés reprochando el apoyo al president.

Entre las manifestantes se encontraba Rosa Álvarez, presidenta de la asociación Víctimas Mortales 29 de octubre, que ha reprochado que Mazón pidiera ayer el nivel 3 de emergencia por un apagón y que no lo hiciera el 29 de octubre, cuando no había luz, agua o alimentos, y tenían "muertos en casa sin poder sacarlos", y ha insistido en que sus familiares no murieron por un fenómeno atmosférico, sino "por una negligencia y falta de previsión", según declaraciones recogidas por la agencia 'EFE'.

En la manifestación se ha desplegado un muñeco con la cara de Mazón vestido de carcelario y el número 228 (el número de víctimas mortales de la DANA) en la gorra del mismo, con las manos manchadas de rojo y un gran cartel con la hora a la que se envió la alerta el 29 de octubre (las 20:11) y el mensaje "ni olvido ni perdón".