El acuerdo de cursos entre Desokupa y el Sindicato Unificado de Policía (SUP) sigue generando reacciones y un rechazo unánime en el resto de sindicatos. El domingo se dio a conocer un acuerdo con el que se busca formar a "miles" de agentes de la Policía Nacional a partir de septiembre, algo que ha provocado un enorme malestar entre quienes critican que los cursos pueden perjudicar la imagen del Cuerpo Nacional de Policía.

Los policías no necesitamos a nadie de fuera que nos enseñe a hacer nuestro trabajo. Tenemos instructores profesionales y cualificados y nos sobran 'porteros' buscando negocio. Alguien ha cometido un error gravísimo, faltando al respeto a compañeros y a todo el Cuerpo", critica en un mensaje publicado en X (Twitter) la Confederación Española de Policía.

La Dirección General de Policía ha aclarado que los cursos no son homologables, por mucho que desde Desokupa hayan insistido en lo contario. Ante el aluvión de críticas, el SUP intenta justificar su polémico acuerdo. El portavoz del SUP, Carlos Prieto, alega que el curso "no va de matones", sino que consiste en una formación prestada por "policías, guardas y atletas de élite".

Lo cierto es que la imagen de Desokupa está muy lejos de esos deportistas de élite que menciona Prieto. Esta empresa ganó notoriedad por lucrarse por 'mediar' con los okupas al margen de las órdenes de los juzgados. Sumar ha calificado a Desokupa de "grupo violento", denunciando las "afirmaciones xenófobas y fascistas" que llevan a cabo para "organizarse paramilitarmente y actuar vulnerando la legislación vigente y los derechos humanos".