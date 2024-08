El Cuerpo Nacional de Policía se desmarca de los cursos anunciados por Desokupa junto al Sindicato Unificado de Policía, con los que se buscará formar a 30.000 policías en España. Así lo ha anunciado el líder del polémico grupo, el ultraderechista Dani Esteve, que decía que estos cursos eran "homologados y puntuables".

No obstante, la Policía ha negado este extremo a través de un comunicado, dejando claro que los cursos "no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía". "La Policía quiere aclarar que se trata de cursos no homologables ni baremables y que no cuentan con ningún respaldo por parte de la Dirección General de Policía", sentencian.

La Policía añade que la formación en su ámbito es impartida por la División de Formación y Perfeccionamiento y el Centro Universitario de Formación de la Policía Nacional. Desde la Unión Federal de Policía afirman que la formación "no es un juego".

"La formación es algo muy serio. No es un juego, es nuestro prestigio policial. Debe ser impartida de policías o profesionales habilitados a policías. La imagen policial puede verse dañada si nuestra formación es impartida por personal no habilitado en cursos que no estén homologados, ni sean baremables", critican.

Desokupa, empresa dedicada a los desalojos extrajudiciales en España famosa por sus vídeos en redes sociales con duros ataques a los partidos de izquierda y sus acciones poco éticas que muestran con orgullo, pasará ahora a realizar este curso.

En el plano político, han obtenido la respuesta del diputado de Sumar Íñigo Errejón, que ha calificado de "una banda escuadrista de extrema derecha" a la organización, anunciando que registrarán una pregunta al Ministerio del Interior al considerar "tiene que actuar contra la infiltración ultraderechista en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".