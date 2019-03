El senador popular Francisco Granados tenía una cuenta de 1,5 millones en Suiza

SEGÚN HA REVELA EL DIARIO 'EL MUNDO'

El senador del PP y ex vicepresidente madrileño, Francisco Granados, tuvo un millón y medio de euros ocultos en un banco de Suiza. 'El Mundo' cuenta que la justicia suiza informó a la policía española cuando en septiembre se intentó sacar todo el dinero de una sola vez. En una mañana Granados ha dado varias versiones. A 'El Mundo' que no ha tenido cuentas en Suiza, a 'El País' que el dinero no es de la política. Y en un comunicado que sí tuvo una cuenta en Suiza pero que la cerró en el año 2000.