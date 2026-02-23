Dimite el alcalde socialista de La Algaba (Sevilla) tras ser denunciado por presunto acoso a un menor

Los detalles Según la denuncia, Diego Manuel Agüera se habría insinuado a un menor y llegado incluso a plantear un encuentro con él.

El alcalde de La Algaba, Diego Manuel Agüera, ha dimitido tras 14 años en el cargo debido a una investigación por presunto acoso sexual a un menor aprendiz de torero. En una carta a los vecinos, Agüera expresa que se aparta temporalmente de la política para centrarse en su defensa. La denuncia fue presentada por Manuel Carbonell, exdirector de la Escuela Taurina de La Algaba, quien acusa a Agüera de ser un "depredador sexual". El menor habría entregado pruebas de mensajes intercambiados con el alcalde. José Manuel Gutiérrez, primer teniente de alcalde, asumirá el cargo temporalmente.

El alcalde de La Algaba (Sevilla), Diego Manuel Agüera, contra el que la Fiscalía ha acordado la apertura de diligencias por un presunto acoso sexual a un menor aprendiz de torero, ha presentado su dimisión este lunes tras 14 años en el cargo.

En una carta abierta a los vecinos que ha hecho pública, Agüera ha dicho que ha decidido "hacer un paréntesis" en su vida política para poder defenderse "de las graves acusaciones". No obstante, aclara que la renuncia será "por unos meses", para poder dedicarse "plenamente" a su defensa.

La dimisión se produce a raíz de la denuncia presentada por el que fuera director de la Escuela Taurina de La Algaba, Manuel Carbonell, que fue derivada la pasada semana a la Fiscalía de Criminalidad Informática, órgano especializado del Ministerio Público que podrá acordar las diligencias que procedan para el esclarecimiento de los hechos denunciados.

En la denuncia, el que fuera director de la Escuela de Tauromaquia acusa al regidor de ser un "depredador sexual" y pide una orden de alejamiento que le impida acercarse al joven, al que habría acosado presuntamente durante varios meses.

De acuerdo a la denuncia, el menor habría contado lo sucedido a Carbonell, a quien entregó los mensajes que intercambió, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, con Agüera y en los que este último se habría insinuado y llegado incluso a plantear un encuentro.

En la misma carta, el hasta hoy alcalde dice que se va del Ayuntamiento "con la cabeza muy alta y con la conciencia muy tranquila". Actualmente, el PSOE de La Algaba, localidad de unos 17.000 habitantes, cuenta con 12 de los 17 concejales del Ayuntamiento, y desde este martes asume las funciones del cargo el primer teniente de Alcalde, José Manuel Gutiérrez.

