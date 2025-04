El secretario de Emergencias de Mazón admitió que tardaron una hora en mandar la alerta de la DANA porque había que "mecanizarla y validarla"

Una hora pasó desde que la exconsellera Salomé Pradas ordenara el envío de la alerta a la población durante la trágica tarde de la DANA, hasta que se produjo pasadas las ocho de la tarde. Todo, porque una vez redactado el mensaje de aviso "había que mecanizarlo y después validarlo". Así, lo sostuvo el exsecretario de Emergencias, Emilio Argüeso, durante su declaración como imputado ante la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que instruye la causa en la que se trata de esclarecer las responsabilidades de una nefasta gestión que derivó en 228 víctimas mortales.

Durante su comparecencia ante la magistrada, a la que ha accedido este martes laSexta, Argüeso relató que fue el actual subdirector general de Emergencias de la Generalitat valenciana, Jorge Suárez, "el primero en plantear emitir una alarma", eso sí, "por el peligro de la presa de Forata". Entonces, una vez planteada la posibilidad se produce un debate entre el Jefe Consorcio de Bomberos de Valencia, Jose Miguel Basset, -jubilado justo después de la tragedia- y otro técnico presente en el CECOPI aquella tarde.

Discutían si era necesario enviar o no un mensaje, puesto que emitirlo podría generar más lío. Finalmente, tras una conversación que Argüeso apunta "duró poco", la exconsellera Pradas -también imputada en la causa- decide que sí, mientras que la delegada del Gobierno en el región, Pilar Bernabé, también mostraba su disposición a hacerlo. Eran las 19: 15, sin embargo, no sería hasta una hora después que los móviles de los valencianos empezaran a sonar con el aviso.

Se tuvo que buscar a un funcionario que validara el aviso

Una tardanza que el ya exnúmero dos de Emergencias de la Comunitat Valenciana justificó ante la jueza Ruiz Tobarra en que había que redactarlo sin que "fuera, excesivamente, alarmante", al tiempo que "comprensible, sencillo y fácil de entender". Tarea que realizó, precisamente, Suárez junto a otro funcionario, que Argüeso dice desconocer.

Un mensaje que "luego había que mecanizarlo y después validarlo", mediante un funcionario que, de hecho, tuvo que ser buscado. Una vez validado "apareció a las 20:15 horas". Todo, cuando algunos residentes de la Horta Sud valenciana ya estaban con el agua el cuello. Eso sí, todavía hay algo más indignante, y es que, efectivamente, ese mensaje no era para el barranco Poyo, sino que para la presa de Forata".

Al 112, y no al CECOPI

Cuestión que Argüeso tampoco duda en justificar, derivando culpas al Gobierno central, ya se la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Precisamente, ellos son los responsables de tragedia a ojos de la Generalitat valenciana. En ese sentido, el exnúmero dos de Pradas, sostuvo ante la magistrada que a raíz de tres avisos -a las 13:42; 15:04; y 16:13- del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHJ en los que se apuntaba a un descenso del caudal del Poyo, "que no había problemas" en ese área.

En este punto, cabe destacar que la información del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica siempre, incluso, esa tarde, está a disposición de cualquiera. Algo que no exime a Argüeso de seguir justificando a los responsables del Govern de Carlos Mazón. Por ello, denunció que ese correo en el que se advertía a las 18:43 de la crecida del barranco no llegó al CECOPI, sino que a la Sala del 112. De hecho, asegura que de ahí tendría que haber llegado a L'Eliada.

De nuevo, otra exculpación que, en cambio, no puede corroborar, puesto que desconoce que si, realmente, allí fue recibido. Si bien apunta a que Suárez no contó en el CECOPI aquella información, considera que no fue "por mala fe, sino porque a lo mejor ni lo leyó". Incluso, no dudó en volver a señalar directamente al presidente de la CHJ, Miguel Polo, al asegurar que estaba en el CECOPI "no dijo nada".

Argüeso insiste, contra el criterio de la jueza

Eso sí, exime de algo de culpa a Polo al haber considerado que quizás él "tampoco sabía del correo", al contrario que a Bernabé de quien criticó que ese correo informativo también se le remitió a ella, a su vez, presente de forma telemática en el CECOPI. Punto que aseguró no comprender, ya que la socialista, según Argüeso, "estaba a 15 minutos en coche", a pesar de que tanto ella como Pradas "dirigían" la reunión "y tomaban decisiones". Incluso, concretó que "el 75% de los miembros del Comité Asesor son miembros de la Administración del Estado".

Un señalamiento a Bernabé, cuya imputación ha vuelto a ser rechazada por parte de la magistrada, al considerar que en función de la normativa, que considera aplicable en este caso el Consell de Mazón es "el órgano superior de dirección y coordinación de la protección civil en la Comunitat Valenciana en el ámbito de sus competencias".

Nadie vigilaba el Poyo

No obstante, la Administración central no es la única que cometió errores a ojos de Argüeso, también el Consorcio de Bomberos, puesto que para él "el error principal que es negligente fue la retirada de bomberos sin comunicárselo a ellos", ya que en ese caso podían "articular otras soluciones". En definitiva, para Argüeso la culpa es de todos excepto de los suyos.

Respecto a ello, el exnúmero dos de Pradas lamentó ante la jueza Ruiz Tobarra que "se enteró por la prensa" hasta dos semanas después "de que habían retirado los bomberos forestales del barranco del Poyo", así como que Basset "se lo calló" durante la reunión del CECOPI. Por su parte, el ya jubilado jefe de los bomberos valencianos ha justificado en varias comisiones informativas su decisión en que no había agua en el barranco a las 15:00 horas del 29 de octubre.

La "conductora nueva" de Pradas, otra señalada en la misión 'salvar al soldado Mazón'

Pero hay más, Argüeso también apuntó a la chófer de la consellera como causante de que el CECOPI empezara más tarde la hora convocada ya que se dirigía a L'Eliada con "una conductora nueva". Mientras que nadie se salva de los señalamientos del Govern de Mazón, el barón 'popular' se ha convertido en el gran protegido.

Una misión como la de 'Salvar al soldado Ryan' de la que también Argüeso dejó pruebas en sede judicial. Allí sostuvo que el todavía president de la Generalitat "no es miembro del CECOPI", por lo que "no fue convocado", así como que "su ausencia no supuso un retraso" en la toma de decisiones "ni siquiera unos minutos". Insistió en que el CECOPI era codirigido por las codirectoras y no por el President, al contrario de lo que considera la jueza.