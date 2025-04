Antonio Maestre duda de las "condiciones" de Carlos Mazón el día de la DANA: "No atendía llamadas porque no podía"

El periodista ha argumentado que hay hechos que llevan a pensar que Carlos Mazón estuvo ausente durante unas horas sin atender llamadas "no porque no quería sino porque no podía" por sus "condiciones" de ese momento tras la comida que tuvo ese mismo día.

Antonio Maestre duda de las condiciones en las que se encontraba Carlos Mazón durante la tarde que la DANA asoló la Comunitat Valenciana. El periodista ha explicado en Al Rojo Vivo que los hechos invitan a creer que el president no estaba en condiciones de atender llamadas ese día.

"Hay muchísimas preguntas que nos hemos hecho durante mucho tiempo en privado que pueden hacerse en público. Hay muchos hechos que llevan a pensar que no atendía llamadas no porque no quería sino porque no podía. Hay una serie de hechos: Carlos Mazón estuvo en una comilona en la que hubo una botella de vino. Eso se ha reconocido, no hay factura porque no la quieren facilitar, pero Maribel Vilaplana ha reconocido que hubo al menos una botella de vino", ha aseverado.

Además, Maestre ha rescatado las palabras de Jordi Mayor, alcalde de Cullera, sobre las impresiones que le dio Mazón esa tarde cuando le llamó: "A las 18:28, el señor Mazón llamó al alcalde de Cullera por WhatsApp porque decía que no había cobertura. Podemos recuperar lo que dijo el alcalde de aquella llamada, que no le parecía propia de un presidente porque estaba en un tono festivo para ser una emergencia. Justo después de esa llamada, en la que supuestamente no estaba en condiciones normales, hay una hora de silencio".

"Yo ya me pregunto que si no entregas la factura de El Ventorro, si llamas al alcalde de Cullera y estás en unas condiciones que no son normales y hay una hora en la que no contestas llamadas de tu consellera de Emergencias, a lo mejor es porque es porque no puedes, porque no estás en condiciones. Yo empiezo a pensar que la verdad es tan dramática que es preferible que no se sepa a decir todas estas mentiras. Lo que tienen que preguntar es si Carlos Mazón estaba en condiciones de atender una emergencia. Yo creo que no", ha concluido.