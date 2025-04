La jueza de la DANA rechaza imputar a la delegada del Gobierno y señala que el Cecopi era como una "burbuja aislada del exterior"

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja ha decidido no citar como investigada a Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, por la gestión de la DANA del 29 de octubre. La magistrada argumenta que el Consell es el responsable de la protección civil en la región. Bernabé ya había declarado como testigo. Además, la jueza critica la gestión del Cecopi, señalando que parecía una "burbuja aislada" que no reaccionó adecuadamente a la emergencia. Asimismo, destaca la "evidente pasividad" del Gobierno de Mazón, que no actuó eficazmente para prevenir las muertes.