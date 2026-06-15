Santos Cerdán, al salir del juzgado: "Ni hemos montado ninguna trama ni hemos hecho nada ilegal"

Los detalles Cerdán ha acudido este lunes al Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) para cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha declarado que no ha montado ninguna trama ni ha hecho nada ilegal tras su comparecencia en el Juzgado de Primera Instancia de Tafalla. A pesar de las acusaciones de la Unidad Central Operativa (UCO), que lo señalan como jefe de una presunta trama para desestabilizar casos judiciales que afectaban al PSOE, Cerdán confía en que la Justicia aclare la situación. Un informe de la UCO, al que ha accedido laSexta, revela que Leire Díez reportaba directamente a Cerdán, situándolo en un nivel jerárquico superior dentro de la organización.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha asegurado que "ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal". Así lo ha señalado Cerdán a su salida del Juzgado de Primera Instancia de Tafalla (Navarra) tras cumplir con la comparecencia quincenal impuesta por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Al ser preguntado por la trama, el exsecretario de Organización se ha limitado a decir: "ni hemos montado ninguna trama ni he montado ninguna trama ni he hecho nada ilegal".

Ante esto, laSexta le ha recordado que la Unidad Central Operativa (UCO) dice que es el jefe de la trama. "Espero que la Justicia lo aclare todo", ha añadido Cerdán, quien ha vuelto a repetir que no ha montado ninguna trama y acto seguido se ha subido al coche que lo esperaba para no responder a más preguntas de los periodistas.

Lo cierto es que en los informes de la UCO hay bastantes evidencias del funcionamiento de la presunta trama para desestabilizar los casos judiciales que afectaban al PSOE.

Según un nuevo informe de la UCO al que ha tenido acceso laSexta, Leire Díez daba cuentas a Santos Cerdán. Es decir, que Cerdán se situaba en un nivel jerárquico superior. La UCO considera que con toda la documentación que ha encontrado en el despacho de Santos Cerdán llega a esa conclusión de que Leire Díez reportaba directamente al que era el secretario de Organización del PSOE.

Los miembros de la presunta trama

Según el esquema planteado por el juez Pedraz, Santos Cerdán sería el jefe de la trama, "participando de sus beneficios, pero haciéndolo además en un plano de jerarquía superior". Es decir, el hombre que, presuntamente, coordinaba la estrategia.

A su lado, Leire Díez, exmilitante socialista y, según el auto, era la "coordinadora y ejecutora". La Audiencia Nacional la vincula con reuniones, contactos y maniobras para conseguir información sensible sobre fiscales y mandos de la UCO.

Según el juez, la trama necesitaba una estructura, y ahí entraría Ana María Fuentes, a la que señala como cómplice necesaria y encargada de mover el dinero. Pedraz acusa a la gerente del PSOE de, presuntamente, emitir documentación y facturas supuestamente falsas para justificar los pagos.

El exdirigente andaluz, Gaspar Zarrías, aparece como otra de las piezas del engranaje. Según la investigación, su empresa habría servido para canalizar fondos opacos del partido. Concretamente, "prestaría su sociedad como vehículo para dichos pagos y asesoría jurídica".

Al empresario Javier Pérez Dolset, el juez lo relaciona con intentos de conseguir "información reservada, secreta o comprometedora de los mandos de la UCO que intervenían en dichas investigaciones".

En lo que respecta a los abogados, en primer lugar está Ismael Oliver, primer abogado de Koldo García y que, según la investigación, utilizaba sus dos sociedades para triangular pagos. Así lo reflejan algunos mensajes incluidos en el auto: "Voy a darle una vuelta, pero probablemente lo haga con una sociedad y otra con la otra para que no se vinculen, te parece?".

Por su parte, Jacobo Teijelo, actual abogado de Santos Cerdán, habría recibido fondos del PSOE mediante facturación supuestamente falsa. "Habiendo quedado los pagos amparados por un soporte documental aparente y una facturación falaz", esgrime el magistrado de la Audiencia Nacional.

El último imputado es Juan Sánchez Yepes, capitán de la Guardia Civil. Según el juez, habría filtrado información reservada sobre la UCO, aun sabiendo, supuestamente, lo que hacía. "Esto es secreto, estoy cometiendo un delito de revelación de secretos", habría dicho en una conversación reflejada en el auto. Además, presuntamente también facturaba sus servicios al PSOE.

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