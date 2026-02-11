Santos Cerdán insiste en que "defenderá" su inocencia: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo"

Los detalles Cerdán, que en un primer momento ha dicho que no iba a responder en la comisión de investigación del Parlamento navarro, sí ha asegurado que no se ha visto con ningún miembro del PSOE desde que salió de prisión.

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán ha afirmado este miércoles en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra sobre adjudicaciones públicas que no está solo y que tiene "muchos amigos socialistas" que están con él. Cerdán, que al inicio de la comparecencia ha anunciado que se acogería a su derecho a no declarar, ha decidido sin embargo contestar a la preguntas que le ha comenzado a formular el portavoz de UPN, Javier Esparza.

En una de esas respuestas, Cerdán ha asegurado: "Demostraré mi inocencia". Además, Esparza le ha preguntado cómo se encuentra, a lo que el exdirigente socialista le ha contestado: No creo que "le preocupe cómo estoy yo".

Además, el exsecretario de Organización del PSOE ha asegurado que no ha estado con ningún miembro del Partido Socialista desde que ha salido de la cárcel, ni con la presidenta de Navarra, María Chivite, ni el exvicesecretario general del PSN Ramón Alzórriz, ni con la portavoz del Gobierno de España, Elma Saiz. No obstante, ha afirmado: "Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo".

Cerdán ha llegado al Parlamento de Navarra sobre las 9.55 horas, cinco minutos antes de la hora fijada para su comparecencia, y lo ha hecho en medio de una gran expectación mediática.

El exdirigente socialista, que ha llegado solo al Legislativo, no se ha detenido ante los periodistas y ha accedido a la Cámara foral sin realizar ninguna declaración.

Al inicio de su comparecencia, Santos Cerdán ha comunicado que había decidido acogerse a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra, "tal como me permite la Constitución española y la ley de enjuiciamiento criminal al estar investigado en la causa especial 20775-2020-2, que es la causa en la que yo estoy implicado, declarada secreta, por lo menos esto es lo que he visto en la información conocida por la prensa, no porque me la hayan comunicado, pieza separada en la que posiblemente se hable de financiación ilegal del PSOE y resulta plausible la hipótesis de encontrarme investigado en la misma, máxime cuando las acusaciones populares son las mismas".

No obstante, cuando el portavoz de UPN ha comenzado a formularle preguntas, Cerdán ha decidido contestar.

