El líder de extrema derecha Santiago Abascal ha pronunciado un discurso lleno de duros ataques al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de dejar "decenas de miles de españoles muertos" por su "sectarismo y negligencia criminal" en la crisis del coronavirus. Además, también ha acusado al Ejecutivo de "arruinar" a "millones de españoles" al aplicar "un estado de excepción encubierto".

El líder de Vox también se ha referido a las palabras que Sánchez ha pronunciado en el Congreso sobre el 8 de marzo: "Viva el 8M". Abascal ha respondido asegurando que "gritar 'viva el 8M' en este contexto es tanto como gritar 'viva la enfermedad y viva la muerte".

"Sánchez ha pactado con los que quieren que España se hunda"

"Usted ha pactado con aquellos a los que sólo les importa que España se hunda y viene aquí a reprocharnos que no usemos la bandera de España cuando debería decir a sus socios que no la quemen", ha lanzado el líder de Vox, que se ha dirigido directamente a los "españoles": "Elijan el camino de la concordia nacional, la auténtica, no la impostada, y para que sigan ejerciendo sus derechos con el civismo".

En este contexto ha reprochado al presidente que les pidan concordia política: "Nos pide concordia mientras no paran de insultarnos y vertir mentiras". Además, en medio de su agresivo discurso cargado de ataques, ha acusado al Ejecutivo de ser "guerracivilista": "El guerracivilismo al que se refieren ustedes es solo para desviar la atención de sus responsabilidades".

Abascal también se ha referido a los ataques que la portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, lanzó sobre el vicepresidente Iglesias acusándo a su padre de "terrorista". "Usted ha llamado terrorista a todo el mundo y luego se rasga las vestiduras cuando le hablan de su padre", ha señalado el líder de Vox, aunque Iglesias no se encontraba en el hemiciclo.

"La renta mínima es un augurio de pobreza"

El líder de extrema derecha también ha lanzado dardos sobre el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno y ha asegurado que "una renta mínima permanente y universal no es más que un augurio de pobreza y una promesa de ruina".

De hecho, Abascal ha señalado que esto "va a generar un efecto llamada" de inmigrantes: "Vamos a ver cómo van a llegar cientos de miles de personas para cobrar esa renta mínima. Iglesias y Sánchez son la catástrofe para la prosperidad de los españoles", ha zanjado.