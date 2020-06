"Trabajemos desde la misma bandera". Así ha arrancado Pedro Sánchez un llamamiento a la unidad y a olvidar la crispación política desde la tribuna del Congreso de los Diputados, el día en que previsiblemente se aprobará la sexta y última prórroga del estado de alarma por el coronavirus.

"Todos sabemos que la bandera es el símbolo de la nación. La bandera es un rectángulo de tela cosido con 47 millones de hilos, uno por cada español y española", ha señalado el presidente del Gobierno, que ha hecho hincapié en que este símbolo es "de todos, de todas" y que no puede ser utilizado como "arma".

Así se ha pronunciado en un alegato en el que asimismo ha instado a "reconstruir" España y ha reivindicado las reclamaciones feministas del 8M, pidiendo "un país sostenible, igualitario, con convivencia y justicia social", en el que haya "igualdad real y efectiva". "Yo lo digo alto y claro: viva el 8 de marzo", ha sentenciado, arrancando aplausos de la bancada socialista y murmullos indignados desde la derecha.

"Nadie está fuera de la bandera y nadie tiene el derecho de usar la bandera contra otro compatriota", ha aseverado asimismo el líder socialista, apuntando que en la Cámara Baja conviven "modelos antagónicos", pero que "todos ellos son España", tras varias semanas marcadas por la tensión y los encontronazos constantes en sede parlamentaria.

"No hay buenos españoles ni malos españoles. No usemos por tanto la bandera como si fuera un arma o como una frontera que separa. No usemos el nombre de España en vano", ha instado el jefe del Ejecutivo, que ha apelado a no usar "para dividir" aquellos símbolos creados "para representar todo lo que nos une, que es mucho más de lo que nos separa".

Durante esta intervención inicial, Sánchez ha insistido en esta idea de evitar una confrontación política que durante la pandemia ha quedado bien patente en el hemiciclo, con continuos rifirrafes entre el Gobierno y la oposición. En este sentido, el presidente ha hecho también alusión a la tensión que sacude Estados Unidos como consecuencia de la violencia racial, recordando que el significado primigenio de la palabra "virus" es "veneno".

"No queremos verlo cuajar en España, el veneno es el odio", ha aseverado, afirmando que ese es "el veneno más dañino, porque corroe las sociedades y aniquila las comunidades". "Digamos no al veneno del odio, no a la violencia física, no a la violencia verbal, no al insulto y no a la provocación", ha pedido Sánchez a los parlamentarios. "Demostremos que servimos para algo más que para llenar titulares de crispación, de provocación y de insultos", ha reiterado.