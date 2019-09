El PSOE no se plantea un gobierno con presencia de Unidas Podemos, aunque ante la pregunta de si Pedro Sánchez se presentaría como candidato a la investidura si hay apoyo de Iglesias aunque no acuerdo programático, la respuesta es contundente: nunca va a rechazar un ofrecimiento del rey.

Los socialistas señalan que el día determinante será el próximo martes 17 de septiembre, cuando está previsto que se celebre la segunda jornada de la ronda de consultas convocada por el rey. Ese día, dicen, Iglesias tendrá que explicitar definitivamente su posición y si estaría dispuesto a apoyar o no al líder socialista como candidato. Solo de él, mantienen en el PSOE, depende que haya elecciones.

La reunión de Iglesias con el rey podría producirse el lunes por la tarde o el martes por la mañana.

Mientras desde Moncloa descargan toda la responsabilidad de una repetición electoral sobre el líder de Podemos, desde la formación morada insisten en que la posibilidad de comunicarle una investidura "gratis" al rey la próxima semana no está sobre la mesa.

Pablo Iglesias, este jueves en Twitter, insistía en su objetivo de formar un gobierno de coalición.

Tras ver este tuit, en Moncloa se preguntan para qué quiere Iglesias una reunión con Sánchez si, dicen, va a seguir siendo "tan inflexible" con respecto a entrar en el Gobierno.

La sombra de las elecciones

Lo cierto es que en ambos partidos domina el pesimismo y, a falta de apenas unos días antes de la fecha límite para investir a un candidato y evitar nuevas elecciones (el próximo 23 de septiembre), unos y otros ven prácticamente inevitable la repetición electoral.

Tras el encontronazo entre Sánchez e Iglesias en la sesión de control en el Congreso, la impresión reinante en la formación morada es que la situación de las negociaciones ya no es reconducible, aunque hay quien habla de una última bala de Iglesias: la llamada que supuestamente hará al presidente en funciones en un último intento de alcanzar un pacto.

Iglesias dijo en el Congreso que llamaría a Pedro Sánchez para emplazarle a una nueva reunión.

Una llamada que, según fuentes del partido, de momento no ha tenido lugar. De hecho, desde el cara a cara entre ambos líderes ayer en el hemiciclo no se habría producido ningún tipo de comunicación.

Entretanto, en las filas socialistas no creen que un encuentro entre Sánchez e Iglesias como el que pide el líder de Podemos sirva para desbloquear la situación. Tal reunión, sostienen, no hará desistir a Iglesias de su idea de un gobierno de coalición. Si llama se le atenderá, dicen en Moncloa, donde sin embargo no ven factible que se produzca una reunión entre ambos líderes.