La llamada que lo cambió todo: Netanyahu presionó a Trump días antes del comienzo de la ofensiva para atacar Irán

Hubo una llamada de teléfono que lo cambió todo. Fue el pasado 23 de febrero cuando Benjamín Netanyahu llamó a Donald Trump. Había información importante que habían recabado los agentes del Mossad sobre una reunión del ayatolá Jamenei con sus principales asesores. Sabían el día y la hora. Con un sólo ataque, podían cargarse a todos de golpe. No hizo falta decir mucho más.

Después de amenazar a Irán en el Parlamento de Israel, Netanyahu convocaba a su Consejo de Seguridad el pasado lunes 23 de febrero. La inteligencia israelí había accedido a una valiosa información. Según el portal Axios, Netanyahu llamó a la 'situation room' de la Casa Blanca. Le contó a Trump que sabían el día y el lugar de una reunión clave: el ayatolá Jamenei y su círculo de confianza se reunían el sábado 28 de febrero en Teherán.

Una fuente oficial afirma que Netanyahu presionó a Trump con atacar pero el presidente estadounidense aún confiaba en la diplomacia y deliberadamente no se mostró amenazador en el discurso del Estado de la Unión que dio el 24 de febrero. Pero el fracaso de las negociaciones en Ginebra activó la opción del ataque inminente.

A las 21:38 en España, del viernes 27 Trump daba la orden de atacar. Once horas después caían las bombas en Teherán. EEUU atacaba Irán cumpliendo los deseos de Israel, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo niega. "¿Nos involucramos a causa de Israel? La respuesta es no", ha dicho tras el comienzo de la ofensiva de los estadounidenses junto a los de Nentayahu en Oriente Medio. Pero sea como sea, la llamada de Netanyahu lo cambió todo.

