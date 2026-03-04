La llamada que lo cambió todo: Netanyahu presionó a Trump días antes del comienzo de la ofensiva para atacar Irán

Los detalles Según el portal Axios, el pasado lunes 23 de febrero Netanyahu llamó a Trump para contarle que sabía el día y el lugar de una reunión clave: el ayatolá Jamenei y su círculo de confianza se reunían el sábado 28 de febrero en Teherán.

El 23 de febrero, una llamada de Netanyahu a Trump cambió el curso de los acontecimientos. La inteligencia israelí, a través del Mossad, había descubierto detalles de una reunión crucial del ayatolá Jamenei con sus asesores en Teherán, programada para el 28 de febrero. Netanyahu presionó a Trump para atacar, aunque el presidente estadounidense todavía confiaba en la diplomacia. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones en Ginebra llevó a Trump a ordenar un ataque el 27 de febrero. A pesar de las negaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, el ataque cumplió los deseos de Israel, demostrando la influencia de la llamada de Netanyahu.

Una fuente oficial afirma que Netanyahu presionó a Trump con atacar pero el presidente estadounidense aún confiaba en la diplomacia y deliberadamente no se mostró amenazador en el discurso del Estado de la Unión que dio el 24 de febrero. Pero el fracaso de las negociaciones en Ginebra activó la opción del ataque inminente.

A las 21:38 en España, del viernes 27 Trump daba la orden de atacar. Once horas después caían las bombas en Teherán. EEUU atacaba Irán cumpliendo los deseos de Israel, aunque el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, lo niega. "¿Nos involucramos a causa de Israel? La respuesta es no", ha dicho tras el comienzo de la ofensiva de los estadounidenses junto a los de Nentayahu en Oriente Medio. Pero sea como sea, la llamada de Netanyahu lo cambió todo.

