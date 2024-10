Tensión máxima en el Pleno del Congreso. "¿Usted sabe lo que vota o no?". Así de contundente comenzada la réplica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ante la polémica por el proyecto de ley que permitirá la liberación de etarras.

Sánchez ha ahondado en la herida abierta en el PP tras el "error injustificable" según los 'populares' por el que apoyaron los beneficios a los presos etarras. El presidente del Ejecutivo ha acusado al PP de no saber lo que vota o saberlo y echar la culpa a otros de sus errores, y de encabezar una oposición sin "nadie al volante".

El líder socialista se ha referido por vez primera públicamente a esta polémica en el debate del Congreso sobre la política migratoria del Ejecutivo y después de que Feijóo, en su intervención, haya atacado duramente a Sánchez por ese proyecto de ley y le haya pedido que deje de mentir y que lo retire.

Ante esas palabras, el jefe del Gobierno ha asegurado que le cuesta mucho entender la actitud del PP. "¿Usted sabe lo que vota o no?¿O lo saben y tras ver la reacción en los medios echan la culpa a otros de sus errores?", ha preguntado a Feijóo. En esa línea, ha proseguido: "No sé si lo saben o no, lo que tengo muy claro es que no saben a dónde va, y el problema de este país es que tiene una oposición que no tiene nadie al volante".

Sánchez ha advertido de que el PP cambia de forma constante de estrategia y ha afeado a Feijóo que no centrase su intervención en la cuestión migratoria cuando es su partido el que ha pedido la comparecencia en el Congreso por este asunto.

Y ha insistido en que la reforma judicial que ha levantado las quejas de diferentes formaciones por los beneficios a etarras que hayan cumplido años de cárcel en Francia no consiste en una "rebaja de condenas" y que solo es "una trasposición obligatoria".

"Formar parte de la Unión Europea implica privilegios y obligaciones en el marco normativo. Ustedes lo saben, ustedes eran conscientes de lo que se estaba aprobando, no escurra el bulto. Han tenido siete meses de tramitación parlamentaria", ha afirmado.

Por lo tanto, ha aseverado que ya no sabe si no sabían lo que votaban, pero que tras ver la reacción de la prensa "nos echan la culpa al resto". "Con ustedes nunca se sabe dónde termina la mentira y dónde empieza la incompetencia", ha apuntillado.

