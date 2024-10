El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha irrumpido en el pleno sobre Migración en el Congreso para hablar de ETA y de los beneficios a los presos etarras que, según ha denunciado, son una "indignidad.

En su turno de réplica al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparecía a petición del PP para explicar la política migratoria del Ejecutivo, Feijóo ha atacado a Sánchez asegurando que su dignidad se basa en dar lo que quiere a sus socios para conseguir los Presupuestos Generales: "Dignidad para usted es presos por presupuestos y así quedan las vidas truncadas, muchos españoles están decepcionados con PP pero no es lo mismo error que bajeza moral de impulsar ley a sabiendas".

"Habla usted de la dignidad de los migarantes y le pido que retire la ley que deja sin efecto años de prisión a condenados de ETA. Tiene 5 días si le queda conciencia recapacite", ha espetado el líder de los 'populares'. Así ha comenzado su intervención en el Congreso el líder del Partido Popular, que además ha pedido a Sánchez que "si le queda conciencia, recapacite".

Feijóo ha continuado enseñando un correo que envío Interior a las víctimas del terrorismo donde prometía que no rebajaría penas: "Se lo mando a presidentas de asociaciones de víctimas desde el ministerio de interior, les dio su palabra, pero no tiene palabra".

"Señores de bildu, sus abogados se han convertido en legisladores. No se porque llaman mordaza a la ley encapuchada. AL PSOE: si no retiran ley, no vuelvan a dar lecciones, quédense con el aplauso de Otegui y Txapote por seis votos", ha expresado.

Tras varios minutos donde Feijóo ha centrado su discurso sobre la reforma judicial que favorece a las condenas de los etarras, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha llamado al 'popular' a que se centre en el tema que compete, que es sobre la migración.

Por su parte, el líder del PP ha obviado la petición y ha elevado el tono diciendo que "tengo derecho a hablar de la dignidad de los españoles y lo voy a hacer".

.