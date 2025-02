Sánchez pide poner "las cosas en su sitio" con "Mazón en casa y Morant" en la Generalitat, mientras López se ve capaz de derrotar a Ayuso

Oscar López, nuevo líder socialista en Madrid, y Diana Morant, en Valencia, son las dos grandes apuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desbancar al PP en estos dos territorios.

En la parada de este sábado para el rearme territorial del PSOE, el líder del Ejecutivo ha dejado un mensaje claro para el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien ha criticado -una vez más- por su desastrosa gestión de la DANA del pasado 29 de octubre.

Sánchez se ha mostrado optimista y convencido de que, cuando lleguen las elecciones, "los valencianos con su voto pondrán las cosas en su sitio". Es decir, "a Carlos Mazón en su casa y a Diana Morant al frente de la Generalitat". Así lo ha manifestado el líder frente a los suyos en el Congreso del PSOE que se ha celebrado en Valencia.

Mientras el presidente del Gobierno ha cuestionado el futuro del liderazgo de la Generalitat, Mazón ha decidido responder a las comparaciones que le ha hecho con la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y ha asegurado que es un "honor" que le comparen con ella.

"He escuchado a la que parece que va a ser secretaria general compararme con Ayuso, como si eso me fuera a molestar. Para mí es un honor que me comparen con una gran presidenta", ha indicado el líder popular.

Donde también se está llevando una batalla por el liderazgo es en Madrid, donde se ha celebrado este fin de semana el XV Congreso Socialista Regional en la sede de la Universidad Carlos III de Leganés, donde se ratificará el nombramiento de López y se anunciará la Ejecutiva.

En este el candidato Óscar López se ha mostrado muy seguro de conseguir desbancar al PP en la comunidad. "Bienvenidos a Leganés, próxima estación Sol. Correspondencia con Cibeles", ha dicho provocando las risas de los socialistas madrileños.

Unas palabras a las que ha respondido el PP con ironía. "Solo tengo un mensaje para el PSOE madrileño, y es que sigan así", ha indicado Alfonso Serrano, secretario general del PP madrileño, en el que ha hecho referencia a las constantes derrotas de los de izquierdas en la capital. Una afirmación que retrata a la perfección el clásico combate entre PSOE y PP en un territorio clave.