Sánchez llama a "reforzar el compromiso ante las tensiones geopolíticas crecientes" en la cumbre de la ONU

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha realizado una declaración en el marco de la cumbre de la ONU celebrada en Sevilla que ha reunido a más de 50 líderes mundiales. En sus palabras, ha apelado a la unidad y ha mandado "un mensaje de esperanza a pesar de la situación en el mundo".

Sánchez, en ese sentido, ha llamado a "reforzar el compromiso" ante la "incertidumbre profunda y las tensiones geopolíticas crecientes": "Esta no debería ser solo otra reunión. Es el momento en que podemos demostrar que es precisamente en los momentos más oscuros cuando hay que mantener viva la llama de la esperanza. Debemos alzar la voz con más fuerza y decirle al mundo que no nos rendimos y que no vamos a rendirnos. Vamos a luchar por un mundo mejor".

"Podemos reforzar la confianza en nuestros sistemas multilaterales y en nuestras instituciones. Y también en conseguir resultados que significan algo para el futuro y para nuestro planeta. Esta conferencia debe ser un punto de inflexión", expresa el presidente.

Para Sánchez, "es el momento para cambiar el rumbo": "Creo que tenemos la voluntad y también los medios para hacerlo. España está comprometida en ese objetivo del 0,7% para las ayudas en desarrollo sostenible, y llamamos a nuestros socios para hacer lo mismo. Queremos que la financiación sea más justa y sostenible".

"No recibimos buenas noticias del G7"

Porque sobre desarrollo sostenible también ha hablado el presidente. Sobre algo que, según Sánchez, está "en riesgo" y pone como "clave" a la financiación: "Ha habido recortes en ayuda sobre todo este año. Con este panorama negativo, esta conferencia es una llamada a la acción. Con este presente tan complicado hay que actuar con coraje".

E insiste: "Debemos mostrar la visión con la que queremos construir. Debemos movilizar más y mejores recursos para el desarrollo sostenible y promocionar iniciativas para reducir esa breza de cuatro trillones de dólares".

"Queremos asegurar que los países en vías de desarrollo tengan una plaza en la mesa de negociación a la hora de decidir sobre financiación internacional. Queremos reducir la presión de la deuda mediante diferentes iniciativas y liberar diferentes flujos de financiación pública. Además, crear un sistema fiscal más transparente donde las grandes corporaciones contribuyan más. Lamentablemente, no recibimos una buena noticia del G7", cuenta el presidente.